Jaromir Jagrs trøje med nummer 68 på ryggen blev pensioneret i Pittsburgh, da tjekken fik flot hyldest.

Der var disket op med den helt store fejring, før NHL-holdet Pittsburgh Penguins natten til mandag dansk tid tog imod Los Angeles Kings i verdens stærkeste ishockeyliga.

Tjekken Jaromir Jagr var mødt op på sin tidligere hjemmebane, hvor fans og tidligere holdkammerater hyldede ham for en flot ishockeykarriere med sine 11 sæsoner i Pittsburgh som højdepunktet.

I løbet af sin tid i Pittsburgh mellem 1990-2001 var han to gange med til at føre holdet til Stanley Cup-titlen. Frem til 2018 repræsenterede han også New York Rangers, Philadelphia Flyers, Dallas Stars, Boston Bruins, New Jersey Devils, Florida Panthers og Calgary Flames i den stærke ishockeyliga.

I alt har Jagr spillet 1733 NHL-kampe, fjerdeflest af alle, mens han står noteret for 1921 point i ligaen. Det overgår Wayne Gretzky som den eneste.

Kronen på hyldesten var, at Jagrs ikoniske Pittsburgh-trøje med nummer 68 blev pensioneret. Trøjenummeret med tjekkens navn hænger nu oppe under loftet, og ingen spillere kommer fremover til at bære samme nummer for Penguins.

- Jeg betragter hyldesten som en bonus i min karriere. Jeg ved, at nye spillere kommer til, og folk glemmer. Men måske på grund af den her hyldest kommer folk også til at huske mig om 10-20 år. Når de kommer til Pittsburgh, så tænker de, at det var her, Jaromir Jagr spillede, siger tjekken.

Efter en rørende tale iførte Jagr sig sin gamle Pittsburgh-trøje og skøjtede et par æresrunder, hvor han modtog fansenes hyldest.

Selv om tjekken har rundet 52 år, er han stadig aktiv hjemme i Tjekkiet. Han repræsenterer hjerteklubben Kladno i landets bedste række, men spiller ikke alle kampe.

I landsholdsregi indledte han sin karriere i 1988, dengang for Tjekkoslovakiet, og først 27 år senere spillede han sin sidste landskamp. I den periode førte han blandt andet Tjekkiet til et OL-guld og to verdensmesterskaber.

Da hyldesten af Jagr var ovre i Pittsburgh, var det op til holdets nuværende spillere at brillere på isen, men det gik knap så godt.

Danskeren Lars Eller endte med at få en uheldig rolle i 1-2-nederlaget til Los Angeles Kings.

Med tre minutter tilbage var stillingen 1-1, og Pittsburgh var i overtal. Eller sløsede med pucken og tabte den i en skidt position, så Los Angeles Kings kunne køre et kontraangreb og score kampens afgørende mål i undertal.

/ritzau/