At det er vigtigt at komme godt fra start, er noget, som man ofte hører i sportsverdenen. Og baseret på weekendens UFC-stævne lader det til, at den tjekkiske MMA-kæmper Jiri 'Denisa' Prochazka har taget det råd til sig.

For da Prochazka natten til søndag dansk tid fik sin UFC-debut, leverede han en opsigtvækkende knockout, der sendte tjekken godt fra land i MMA-sportens øverste liga.

27-årige Jiri Prochazka var blevet matchet op med den 30-årige schweizer Volkan 'No Time' Oezdemir, som er en rutineret herre i UFC-regi.

Inden søndagens kamp havde Oezdemir kæmpet sine seneste otte MMA-kampe i UFC med fem sejre til følge, mens schweizeren kunne prale af en statistik på 17 sejre og fire nederlag, hvoraf 12 af sejrene var sikret via knockout.

Jiri Prochazka (tv.) delte slag ud til Volkan Oezdemir ved UFC 251, som fandt sted ved 'UFC Fight Island' på Yas Island i Abu Dhabi. Foto: UFC Vis mere Jiri Prochazka (tv.) delte slag ud til Volkan Oezdemir ved UFC 251, som fandt sted ved 'UFC Fight Island' på Yas Island i Abu Dhabi. Foto: UFC

I schweizerens niende opgør blev der dog tilføjet et nyt nederlag til den rutinerede kæmpers statistik, da han mod slutningen af kampens anden runde blev sendt direkte i gulvet af sin tjekkiske modstander.

Først sendte Jiri Prochazka et venstrejab på næsen af sin modstander, inden der blev fulgt op med en kraftfuld højrearm direkte til kæben, som fejede benene væk under Oezdemir og gav schweizeren det første knockout-nederlag i karrieren.

Efterfølgende hastede læger ind i oktagonen for at tilse den nedkæmpede schweizer, der måtte have hjælp til at rejse sig fra kanvassen.

At kampen blev afgjort på knockout, kom dog næppe som en overraskelse, da Jiri 'Denisa' Prochazka inden søndagens UFC-debut havde en statistik på 26 sejre, tre nederlag og en enkelt uafgjort kamp.

Volkan Oezdemir (tv.) fik delt slag ud under kampen mod Jiri Prochazka. Foto: UFC Vis mere Volkan Oezdemir (tv.) fik delt slag ud under kampen mod Jiri Prochazka. Foto: UFC

Ud af de 26 sejre var hele 22 vundet på knockout. Med den voldsomme knockout i søndagens kamp har tjekken nu udbygget sin statistik, der altså nu noterer ham for 27 sejre og 23 af dem på knockout.

Du kan se den spektakulære knockout i toppen af artiklen.