»Det er en helt særlig og speciel aften. Selvom jeg har lavet det otte gange, så er det stadig et højdepunkt hvert år.«

Sådan lyder det fra DR-værten Tina Müller, der igen i år skal stå i spidsen for det årlige sportsshow – denne gang Sport 2023 – der sendes lørdag aften på DR.

På aftenen kåres de største sportspræstationer i det forgangne år, når det store show løber af stablen i Boxen i Herning.

»Jeg elsker at lave sportsshowet og synes, det er et kæmpe privilegie at få lov at være vært på,« fortæller Tina Müller, der skal styre slagets gang sammen med Josefine Høegh.

Tina Müller skal være vært ved det store Sport-awardshow på DR for ottende gang. I år er Josefine Høegh igen medvært. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Tina Müller skal være vært ved det store Sport-awardshow på DR for ottende gang. I år er Josefine Høegh igen medvært. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»Showet er fedt på den måde, at det er en aften fyldt med glæde, hyldest, begejstring og passion. Vi får lov til at hylde de her fremragende atleter, der ellers ikke rigtig bliver hyldet på andre måder i Danmark.«

Showet sendes fra klokken 21, og er bliver en række priser uddelt. Blandt andet 'Sportens egen pris' - B.T. Guld - der hædrer årets danske sportsnavn, valgt af B.T.s læsere og udøverne selv.

Men det bliver også en aften, hvor de frivillige kræfter der har båret mange af vores sportsstjerner frem, får deres fortjente øjeblikke og hyldest i rampelyset.

Netop det gør også aftenen helt særlig for Tina Müller.

»Noget af det vigtigste er også, at vi hylder foreningslivet og de frivillige. Mange af os har haft en opvækst i foreningslivet, som er en stor del af vores kultur i Danmark, og det betyder simpelthen så meget for så mange mennesker,« siger hun.

»Derfor er det på sin rette plads, at de også fylder i showet. Jeg synes, det er ret unikt, at der er plads, tid og overskud til, at de også bliver hyldet.«

»De fortjener at blive anerkendt for det arbejde, de gør. Og jeg synes, det er enormt vigtigt, at der er plads til det i et show, så det ikke kun handler om atleterne, men også dem, der har været med til at forme dem.«

For Tina Müller har tiden i klubber og som frivillig betydet enorm meget, og hun har haft foreningslivet helt inde under huden.

»Det har været med til at gøre mig til den, jeg er. Det er oplevelser, jeg altid vil have med mig. Alt lige fra fællesspisning i klubhuset hver torsdag, til lugten af sure fodboldstrømper og udebaneture med kage og fis på bagsædet. Det har været guld værd for mig.«

Viktor Axelsen, Jonas Vingegaard og herrelandsholdet i håndbold er nomineret til B.T. Guld, og vinderen blandt de tre findes altså på lørdag.

Sidste år snuppede Tour de France-vinderen prisen.

'Sportens egen pris' uddeles lørdag 6. januar ved Sport 2023-showet i Herning, som du kan følge tæt før, under og efter showet på bt.dk.