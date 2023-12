Forhåbentligt kan spillet løfte sig til de næste runder af turneringen, siger Woods om sin præstation.

Golfstjernen Tiger Woods siger, at han føler sig "psykisk rusten", efter at han netop er vendt tilbage efter endnu en skadespause.

Torsdag var han tre slag over banens par på første runde af Hero World Challenge, som finder sted i Bahamas, og som Woods selv er med til at arrangere.

Woods har ikke spillet en turnering siden april, hvor han trak sig fra US Masters før tredje runde. Det skete på grund af en skade i hans højre ankel, som spilleren efterfølgende blev opereret for.

Ligesom med anklen var det også Woods' højre ben, han beskadigede alvorligt, da han i 2021 kom galt afsted i et biluheld. Siden ulykken har det været udfordrende for Woods at gå den distance, som de 72 huller i en turnering kræver.

Og mens Woods' krop fint kunne holde til torsdagens runde, var den psykiske side af spillet en anden sag, lyder det.

- Jeg slog solidt det meste af dagen. Men psykisk gjorde jeg bare ikke de samme ting, som jeg normalt ville gøre og skal gøre, sagde Woods torsdag.

Han sluttede runden otte slag efter de aktuelt førende spillere Brian Harman og Tony Finau.

- Nu ved jeg, hvad jeg mentalt skal gøre bedre. Jeg vidste, at jeg fysisk ville klare det ok. Mentalt var jeg virkelig rusten og lavede mange fejl i mit sind, som jeg ikke normalt laver.

Selv om han er "øm over det hele", glæder Woods sig til at komme tilbage på banen til turneringens anden runde.

- Forhåbentlig kan jeg slå bedre, siger han.

Tiger Woods har vundet US Masters fem gange tidligere i sin karriere. Hans seneste sejr var i 2019, og det var samtidig hans første majorsejr i 11 år.

/ritzau/