Få dage efter Team Danmark meddelte, at man sammen med Danmarks Idrætsforbund sætter en uvildig undersøgelse i gang i den verserende sag om elitesvømmernes mistrivsel under landstrænerne Mark Regans og Paulus Wildeboers ledelse fra 2003 til 2012, blander tidligere Team Danmark-direktør Michael Andersen sig nu i debatten.

Og det tør nok siges, at han tager bladet fra munden.

Blandt andet undrer Michael Andersen sig over, at han ikke har været i kontakt eller dialog med Team Danmark, inden eliteorganisationen udformede en redegørelse før mødet i mandags i Kulturministeret med blandt andre minister Mette Bock.

»Jeg er den person i Team Danmark, der ved mest om sagen i såvel omfang som indhold. Desuden var jeg i min periode som Team Danmark-direktør (2006 til 2014, red.) øverste ansvarlige i forhold til loven om eliteidræt. Det var jo mig, der som direktør havde ansvaret for at administrere loven,« siger Michael Andersen.

Michael Andersen, billedet, var direktør i Team Danmark fra 2006 til 2014. Foto: Henning Bagger Vis mere Michael Andersen, billedet, var direktør i Team Danmark fra 2006 til 2014. Foto: Henning Bagger

Dokumentation I juni 2005 udformede Dansk Svømmeunion dokumentet »Retningslinier for vejning af elitesvømmere« i samarbejde med Team Danmark. Heri kunne man blandt andet læse dette:

Vejning er frivilligt hvilket tydeligt skal understreges overfor svømmerne.

På træningslejre: vejning foretages af anden person end træner, f.eks. fysioterapeut, kvindelig holdleder eller mandlig holdleder

vejning foretages i aflukket lokale/afskærmet/privat område i forbindelse med svømmestadion

vejning foretages i starten, midten og slutningen af en træningslejr Elitecenter/hjemme: vejning foretages af anden person end træner, f.eks. Team Danmark-testmedarbejder, diætist eller holdleder

vejning foretages cirka hver 14. dag

Retningslinjerne for vejning af elitesvømmerne blev indgået mellem Team Danmark og Dansk Svømmeunion i 2005, hvor problematikken første gang blev diskuteret i dansk svømmesport. B.T. er i besiddelse af dokumentet, hvoraf det klart fremgår, at vejningerne var frivillige.

»I aftalen var det for Team Danmark af afgørende betydning, hvilke kompetencer, ansvar og roller henholdsvis en besluttende styregruppe og en rådgivende arbejdsgruppe havde,« siger Michael Andersen, der på spørgsmålet om, hvorvidt aftalerne blev overtrådt, er leveringsdygtig i et bekræftende svar:

»Med det, der allerede nu ligger af dokumentation, kan jeg sige, at det blev de. At jeg kan udtale mig så klokkeklart, skyldes, at svømmerne har indsendt skriftlige henvendelser til Dansk Svømme Union, hvilket man i DR Sportens udsendelse om sagen i øvrigt har ført bevis for. Det afgørende er så, hvordan svømmeunionen har handlet i forhold til Team Danmark. Jeg kan sige så meget, at der er nogle sager, der skulle have været indberettet af arbejdsgruppen til styregruppen. Det er 100 procent sikkert.«

Har du været bekendt med, at offentlige vejninger har fundet sted?

»Det vil jeg på nuværende tidspunkt ikke svare på. Jeg udtaler mig først til medierne, når jeg har den samlede dokumentation, og det har jeg senest på mandag. Jeg synes, dette er den rette fremgangsmåde, da jeg på baggrund af mine svar ønsker at have adgang til alle de dokumenter, jeg har bedt om at se via en anmodning om aktindsigt i Team Danmarks arkiv. I en så alvorlig sag som denne ønsker jeg at have al min skriftlige dokumentation på plads.«

»Det er så vigtig en sag for dansk eliteidræt, så i den otte-årige periode, jeg er ansvarlig for, skal der være 100 procent sikkerhed i dokumentationen. Mit overordnede formål med aktindsigten er, at jeg kender det præcise indhold i samarbejdssamtalerne. For indholdet i disse kommer til at indgå i en rapport, der bliver udarbejdet.«

Hvad mener du om indholdet i den redegørelse, som Team Danmark har indsendt?

»Den er meget mangelfuld. Kvaliteten er omvendt proportional med længden.«

Du føler altså, at du også har et ansvar i sagen?

»Det har jeg da. Som Team Danmarks direktør i perioden, hvor vejningerne blev gennemført, er jeg den, der har det største ansvar. Jeg var jo forpligtet i forhold til loven.«

Er du rystet over det, der er kommet frem?

»Ja – meget! Jeg tror, det fremadrettet er nødvendigt at ændre nogle procedurer i samarbejdet mellem Team Danmark og DIF’s forbund. Jeg tror også, at det bliver nødvendigt med en lovændring. En af konsekvenserne kan blive, at man kigger på bestyrelsens sammensætning. En anden konsekvens kan blive magtrelationen i form af penge. Der er ingen tvivl om, at der med den nuværende konstruktion er en skæv og uhensigtsmæssig sammensætning. Sammenlignet med Danmark har man andre steder i verden støttesystemer, der er bedre til at håndtere dette. Jeg tror, den bedste model vil være, at man adskiller den økonomiske støtte med serviceydelser.«

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Team Danmarks bestyrelsesformand, Frank Jensen, om, hvorfor Michael Andersen ikke er blevet kontaktet.

Frank Jensen lægger dog ikke skjul på, at han er dybt berørt over de beretninger om mistrivsel og spiseforstyrrelser, tidligere og nuværende elitesvømme den seneste måneds tid har orienteret offentligheden om.

»Dansk idræt skal lære af de beretninger, der er kommet frem i lyset. Undersøgelsen skal klarlægge, hvordan det her kunne ske, så vi fremover passer bedst muligt på atleterne. Der skal komme noget positivt ud af denne sag. Det skylder vi atleterne,« siger Frank Jensen ifølge en pressemeddelelse fra Team Danmark.

I denne udtaler Kulturminister Mette Bock sig også.

»Desværre har det vist sig, at træningsmiljøet i dansk elitesvømning i en årrække har været præget af en usund og fuldstændigt uacceptabel træningskultur. Jeg er rystet over de sager, der er kommet frem de seneste uger. Og jeg har stor respekt for de svømmere, der nu står frem. Det kræver et stort mod. Ingen medalje er så meget værd, at atleter skal blive syge af det. Derfor er jeg glad for, at DIF og Team Danmark nu iværksætter en uvildig undersøgelse, så vi kan få afdækket omfanget og lære af fortidens fejltagelser, så det aldrig kommer til at ske igen,« siger hun.