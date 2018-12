Ganske vist vandt Caroline Wozniacki sin karrieres første Grand Slam-titel i 2018, hvor Thorbjørn Olesen var med til at sikre Europa sejren i golfholdturneringen Ryder Cup mod USA.

Ikke desto mindre slår den tidligere Team Danmark-direktør Michael Andersen i en klumme på sin egen hjemmeside fast, at det går den forkerte vej for dansk eliteidræt.

»Især er det bemærkelsesværdigt, at Danmark i 2018 ikke har vundet en eneste VM-guldmedalje i olympiske discipliner - det skete senest i 1983, altså for 35 år siden,« siger Michael Andersen, der giver denne forklaring på, hvorfor det er gået så skidt:

»Den væsentligste er efter min mening et svagt støttekoncept for dansk eliteidræt i perioden 2017-2020. Prisen for et visionsløst og mangelfuldt støttekoncept kan blive meget høj og Team Danmark bør hurtigst muligt udarbejde og igangsætte et nyt støttekoncept af langt større kvalitet.«

MIchael Andersen har tidligere været direktør i Team Danmark. Foto: Henning Bagger Vis mere MIchael Andersen har tidligere været direktør i Team Danmark. Foto: Henning Bagger

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Lone Hansen, der i 2014 efterfulgte Michael Andersen som direktør i Team Danmark, men opkald på telefonen er ikke blevet besvaret.

Lone Hansen lader sig dog tilsyneladende ikke slå ud af den nedtur, som danske eliteidræt befinder sig i.

»Vi havde gerne set flere VM-medaljer til Danmark, men de mange top 8-placeringer viser, at danske atleter fortsat har verdensklasse i mange forskellige sportsgrene. Nu bliver opgaven at konvertere topplaceringer til medaljer, og jeg er fortrøstningsfuld, når jeg ser potentialet hos atleterne i de specialforbund, vi samarbejder med,« skrev hun et par dage før jul i et blogindlæg på Team Danmarks hjemmeside.

Michael Andersen mener, at antallet af danske OL-medaljekandidater i Tokyo 2020 på nuværende tidspunkt er klart mindre end antallet af OL-medaljekandidater før Rio 2016 og London 2012, hvor Danmark vandt henholdsvis 15 og ni medaljer.

Viktor Axelsen i aktion på badmintonbanen. Foto: KAZUHIRO NOGI Vis mere Viktor Axelsen i aktion på badmintonbanen. Foto: KAZUHIRO NOGI

»To sportsgrene - badminton og roning - der traditionelt leverer internationale resultater ved VM og OL, står efter min opfattelse i dag uden OL-medaljekandidater - bortset fra Viktor Axelsen, som blev verdensmester i 2017, og som stadig er blandt verdens bedste badmintonspillere,« siger Michael Andersen og tilføjer:

»Både roning og badminton havde før de seneste to olympiske lege tre-fire medaljekandidater. Dette er absolut ikke tilfældet i dag. På nuværende tidspunkt ser jeg heller ikke danske OL-medaljechancer i atletik eller brydning. Så alt i alt otte OL-medaljer i 2020 er efter min mening det mest realistiske danske facit på baggrund af de seneste to års VM- og EM-resultater.«

Michael Andersen erkender, at det er vanskeligt at sammenligne resultater i de enkelte år eftersom antallet og karakteren af internationale mesterskaber er forskellig.

»Den mest præcise analyse er efter min mening at sammeligne resultater i 2018 og 2014 i forhold til antallet af VM-medaljer i olympiske discipliner og top 8-placeringspoints ved VM eller på verdensranglisterne. På begge områder er Danmarks resultater i 2018 dårligere end i 2014. At Danmark i 2017 og 2018 har vundet sammenlagt 13 VM-medaljer i olympiske discipliner i forhold til 20 i 2013/2014 er et fald på 35 procent,« siger Michael Andersen, der eksempelvis ikke har den store tiltro til, at det danske kvindelandshold i håndbold får vendt den triste tendens.

»Det satte med en yderst beskeden ottendeplads ved EM i Frankrig punktum for sportsåret 2018. Det er nu 14 år siden, at Danmark har vundet en EM-medalje i kvindehåndbold og vejen tilbage til verdenstoppen er efter min opfattelse meget lang og urealistisk indenfor de næste tre-fem år,« lyder Michael Andersens slutreplik.