Henrik Funder Kristensen afløser afdøde Jørgen Bitsch som formand i Danmarks Motor Union.

Henrik Funder Kristensen er ny formand i Danmarks Motor Union (DMU).

I weekenden blev han valgt med et overvældende flertal på unionens repræsentantskabsmøde.

Han overtager formandskabet fra Jørgen Bitsch, der under tragiske omstændigheder gik bort i august. To uger inden sin død blev Bitsch opereret efter et slemt motocross-styrt, og operationen gav komplikationer, der førte til hans bortgang. Bitsch var formand i 16 år.

Den nye DMU-formand har tidligere været sekretariatschef i DMU i knap to år for mere end et årti siden. Siden har han været engageret i motorsporten på frivilligt plan.

Han arbejder som chefkonsulent i Landbrugsstyrelsen, men glæder sig over at skulle bruge mere tid på motorsporten.

- Jeg ser meget frem til at arbejde sammen med både de erfarne og nye kræfter i ledelsen med målet om at styrke DMU og ikke mindst udbrede kendskabet til det fantastiske ved motorsporten og det store frivillige arbejde ude i vores foreninger, siger den nye formand i en pressemeddelelse.

Henrik Funder Kristensens idrætspolitiske liv breder sig også til fodbolden.

Han er tidligere formand for DBU's breddedommergruppe og tidligere medlem af Fodboldens Etiske Råd. Aktuelt er han stadig medlem af DBU's repræsentantskab, og han er formand for DBU Sjællands appelinstans.

/ritzau/