Den tidligere newzealandske rugbyspiller Billy Guyton er gået bort.

Han blev blot 33 år gammel.

Det skriver nzherald.co.nz.

Billy Guyton arbejdede senest som assistenttræner for Tasman Makos kvindehold, og klubben har også bekræftet den tragiske nyhed.

'Det er med stor sorg, at vi har hørt, at Billy Guyton er gået bort. Billy var et højt elsket medlem af hele Tasman Rugby og havde en positiv indvirkning på alle dem, han spillede sammen med og trænede,' skriver Tasman Mako på Facebook og fortsætter:

'Billy har bidraget væsentligt til udviklingen af kvinderugby i hele Tasman-regionen. Vi sender vores medfølelse og kærlighed til Billys familie, venner og kollegaer i denne triste tid.'

Også Guyton tidligere klub Auckland Blues har reageret på dødsfaldet.

'Vi er chokerede og kede af at høre om Billy Guytons tragiske død. Han var en talentfuld rugbyspiller, som spillede 24 kampe for Blues mellem 2016 og 2017. Vi kan ikke forestille os den sorg, hans familie og venner må føle i denne svære tid,' skriver klubben blandt andet.

Guyton, der også nåede forbi Māori All Blacks, stoppede sin professionelle rugbykarriere i 2018 efter symptomer på hjernerystelse.

Årsagen til dødsfaldet er endnu ikke offentliggjort.