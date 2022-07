Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En dødstragedie har ramt det engelske rugbysamfund.

For søndag fandt man den tidligere rugbystjerne Ricky Bibey afgået ved døden i en alder af 40 år på et hotel i Italien.

Det skriver flere britiske og italienske medier.

Den 40-årige pensionerede forward fra Manchester blev angiveligt fundet død på sit værelse på det firestjernet Hotel Continentale lørdag morgen, efter at personalet havde alarmeret politiet.

Bibey siges at være ankommet fredag ​​med en 43-årig kvinde, der menes at være hans partner.

Hun bliver behandlet på byens Careggi-hospital, efter at hun blev fundet sammen med ham med alvorlige kvæstelser.

Lokalt politi og retsmedicinske hold blev set på luksushotellet, som ligger en kort gåtur væk fra byens berømte Firenze-katedral.

Den lokale avis La Nazione rapporterer, at der blev hørt skrig komme fra deres værelse, hvilket fik personalet til at slå alarm.

Bibey tørnede ud for flere hold i den engelske Superliga. Senest spillede han for Wakefield Trinity Wildcats, der er kede af den sørgelige nyhed.