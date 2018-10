Den hollandske springrytter Bert Romp er død efter en tragisk ulykke. Han blev 59 år gammel.

Uheldet skete den 3. oktober, da hollænderen skulle læsse en hest i en tralier, skriver Equ News. Mens han var i gang med at anbringe hesten i transporten, blev han sparket i hovedet.

Bert Romp blev efterfølgende hastet på hospitalet med en helikopter, og han kom med det samme på operationsbordet. Lægerne kunne dog ikke redde hans liv, og hollænderen afgik efterfølgende ved døden blot en måned inden, han ville være fyldt 60 år.

Bert Romp var et kendt - og succesfuldt - navn indenfor ridesporten. Han nåede at deltage ved OL to gange for det hollandske landshold, og det kastede også et enkelt medalje af sig.

I 1992 vandt Bert Romp og resten af holdet - som også bestod af Jos Lansik, Piet Raijmakers og Jan Tops - guld i Barcelona. Siden kunne han tilføje endnu en medalje til samlingen, da han under EM i 1997 kunne hænge en sølvmedalje om halsen - også i holdkonkurrencen.

Udover at Bert Romp var aktiv som rytter, nåede han også at være landstræner for både de hollandske juniorryttere og efterfølgende det hollandske seniorlandshold.

Det var planen, at han skulle starte som landstræner for Finland senere i oktober, men det satte den tragiske ulykke en stopper for. Som følge af Bert Romps død, vil de hollandske ryttere bære sørgebind under weekendens Nations Cup-finale.

Bert Romps efterlader sig sønnerne Ruben, Remon og Jesper, der alle tre er aktive springryttere.