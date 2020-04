Han var en stjerne i NFL. Løb adskillige tusinde yards som running back i NFL for hold som Tennessee Titans, New York Jets og Arizona Cardinals.

Men lige nu er det noget helt andet, Chris Johnson forsøger at løbe fra. To bestilte lejemord.

Den 34-årige nu pensionerede NFL-stjerne er endnu ikke anklaget for noget, og han nægter alle beskyldninger, men ifølge TMZ Sports er der lige nu ved at blive bygget en sag mod Chris Johnson, og historien kunne lige så godt være plottet i en amerikansk tv-serie.

Den starter tilbage i marts 2015, da Chris Johnson og hans ven Dreekius Johnson blev beskudt i en Jeep.

Me getting shot made me think different. No weapon that is formed against thee shall prosper ; and every tongue that shall rise against thee in judgement thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the lord and their righteousness is of me, saith the lord.

Chris Johnson slap med et skudsår i skulderen, som du kan se på billedet herover, men kammeraten døde af skuddene.

»Indsamlede efterretninger antyder, at skyderiet var et banderelateret mordforsøg på Chris Johnson,« står der skrevet i nye retsdokumenter, som TMZ Sports er kommet i besiddelse af.

Et halvt år senere - i januar 2016 - skød og dræbte bandemedlemmet Dominic Bolden angiveligt den første og i juli 2016 den anden af de to mænd, der mentes at stå bag mordforsøget på den daværende NFL-stjerne Chris Johnson og drabet på hans ven Dreekius Johnson.

Og det er her, at Chris Johnson igen kommer ind i billedet. For han skulle angiveligt derefter have hjulpet drabsmanden Dominic Bolden med at blive en fremtrædende medlem af Florida-banden DTO, der gør sig en del i narkosalg.

Foto: Thomas Shea Vis mere Foto: Thomas Shea

Faktisk skulle Chris Johnson ifølge en informant have sørget for, at Dominic Bolden fik både midler og kontakt til en dealer, der kunne sørge for, at han kunne bidrage med så meget narkotika, som DTO skulle bruge.

Og det er altså på baggrund af disse oplysninger, at der lige nu forsøges at lave en sag mod den tidligere NFL-stjerne Chris Johnson for lejemordet på de to mænd, der angiveligt skød ham og dræbte hans kammerat tilbage i 2015.

Samtidig fortæller retsdokumenter også, at Chris Johnson angiveligt skulle hjælpe til med den daglige drift hos DTO-banden.

Chris Johnson nægter ifølge TMZ Sports alle anklager.