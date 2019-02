Den tidligere Sacramento Kings-stjerne Mike Bibby er onsdag blev fyret fra sit job som basketballtræner på Shadow Mountain High School.

Den nu 40-årige Mike Bibby er mistænkt for at have begået et seksuelt overgreb på en af skolens kvindelige lærere, skriver Complex.

Mike Bibby skulle angiveligt have taget fat i den kvindelige lærer og trukket hende ind i sin bil. Her skulle han have befamlet hende, ligesom han angiveligt har gnubbet sin kønsdel op af kvinden.

»Han kan ikke længere fungere som frivillig træner hos os,« har en talsmand for skolen udtalt til mediet TMZ.

Mike Bibby og Kobe Bryant ved Western Conference Finals i Staples Center i Los Angeles tilbage i 2002. Foto: MIKE NELSON Vis mere Mike Bibby og Kobe Bryant ved Western Conference Finals i Staples Center i Los Angeles tilbage i 2002. Foto: MIKE NELSON

Overgrebet skulle have fundet sted i februar 2017, men er først kommet frem i lyset, nu kvinden har forsøgt at få et polititilhold til Mike Bibby.

Selv har den tidligere NBA-stjerne afvist alle anklager mod ham.

»Jeg kan med den største sikkerhed sige, at denne hændelse aldrig har fundet sted. Det agter vi at bevise i løbet af sagen. Michael Bibby har ikke taget del i noget seksuelt overgreb, som denne kvinde siger,« har Mike Bibbys advokat Donald Harris udtalt.

Kvinden slap dog væk fra Mike Bibbys bil, da hun kunne vriste sig fri af hans greb i bilen. Hun vendte straks tilbage til skolens hovedindgang, hvor han igen skulle have taget fat i hende selvom to kollegaer overværede hændelsen.

Mike Bibby overfor en af de største nuværende NBA-legender Dirk Nowitzki. Foto: JED JACOBSOHN Vis mere Mike Bibby overfor en af de største nuværende NBA-legender Dirk Nowitzki. Foto: JED JACOBSOHN

Ifølge kvinden skulle Mike Bibby overfor hende have tilstået hændelsen få dage efter, den faldt sted. Her sagde han angiveligt, at han havde drukket og blot havde ønsket at invitere hende ud.

Samtidig spurgte han, om hun havde tænkt sig at fortælle nogen om hændelsen. Dengang sagde hun, at hun ikke ønskede at fortælle det af hensyn til spillerne på hans hold.

Mike Bibby spillede som aktiv godt 14 år i den bedste basketballliga i verden, NBA. Langt størstedelen tilbragte han i Sacramento Kings.

Han blev i sin første sæson udtaget til det prestigefyldte NBA All-Rookie First Team. Det betyder, at han var blandt de fem bedste spillere, der debuterede i NBA det år.