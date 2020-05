Da coronakrisen ramte Danmark, gik det hårdt ud over rejsebranchen, der måtte aflyse rejser og hente gæster hjem fra fjerne destinationer.

Men efter tirsdagens tidlige pressemøde, hvor en hjælpepakke på 725 millioner kroner var blandt de nye tiltag, er der glæde at spore.

I hvert fald hos rejsebureauet Travel Sense, der ejes af den tidligere håndboldstjerne Camilla Andersen.

»Min reaktion er positiv. Jeg er glad for, at politikerne har hørt vores opråb, og de ting, der er vedtaget, hjælper selvfølgelig rigtig meget,« siger Camilla Andersen til B.T.

Foto: Jeppe Michael Jensen

På pressemødet blev det også oplyst, at rejseudbyderne kan se frem til at få dækket de ekstraordinære omkostninger, som de har haft i forbindelse med kundernes afbrudte rejser, herunder nødvendige ombookinger af fly til hjemtransport og refusion af tabte feriedage til forbrugeren.

Et punkt, der også skabte stor tilfredshed hos Camilla Andersen, selv om det dog ikke var det vigtigste punkt på pressemødet for hende selv.

»Det vigtigste for Travel Sense er, at fasen frem til påske bliver dækket af tilskuddet på 600 millioner kroner,« siger hun.

Beløbet kommer til at være et tilskud til Rejsegarantifondens kasse for ekstraordinære situationer, hvor det skal dække en stor del af trækket på statsgarantien i den første periode af ordningen, der løb, fra coronaen aflyste rejser til og med den 13. april.

Foto: Martin Sylvest

Tilbage i april kritiserede Camilla Andersen staten for at lave et lån på 1,5 milliarder kroner, som rejseselskaberne skulle hæfte for i samlet flok over seks år, således at hun kunne ende med at hæfte for mere end hendes egen del, hvis en konkurrent skulle gå konkurs.

På dagens pressemøde blev det dog oplyst, at selskaberne nu vil hæfte individuelt for lånet, hvilket har skabt tilfredshed hos Travel Sense, hvor Camilla Andersen fortæller, at 'det betyder meget'.

»Nu er det op til mig selv og den robusthed, som Travel Sense har, at komme igennem krisen. Sammenholdt med de tilskud og lønkompensationer, vi har i forvejen, ser fremtiden meget lys ud,« siger hun og tilføjer:

»Det gjorde den også inden, der var bare nogle solidariske hæftelser, jeg gerne ville have været foruden, og det ser heldigvis ud til, at de bliver kraftigt minimeret.«