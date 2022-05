Siden februar har amerikanske Brittney Griner siddet fast i den russiske hovedstad Moskva. Tilbageholdt af de russiske myndigheder for at være i besiddelse af en e-cigaret med spor af cannabisolie i.

Situationen for den amerikanske basketballspiller Brittney Griner har vakt stor vrede i USA, som betragter tilbageholdelsen som ulovlig.

Nu er der nyt i sagen. Det skriver CNN.

For Brittney Griner skal hjem til USA, og her har de amerikanske myndigheder valgt at tage drastiske midler i brug.

Brittney Griner. Foto: BRIAN SNYDER

En tidligere elitesoldat skal bringe basketstjernen hjem til USA. Det fortæller Ned Price, der er talsmand for det amerikanske udenrigsministerium.

»Han vil gå hvor som helst, og han vil snakke med hvem som helst, hvis det betyder, at vi er i stand til at få en amerikaner hjem til sin familie,« siger Ned Price ifølge mediet.

Den erfarne soldat, som skal bringe Brittney Griner hjem, hedder Roger Carstens. Roger Carstens har i tidens løb skiftet job fra at være elitesoldat til i dag at arbejde for SPEHA, der er USAs særlige afdeling for gidselanliggender. Han har tidligere løst lignende problemer for den tidligere amerikanske præsident Donald Trump. Og nu han så agere på egne af USA og præsident Joe Biden.

Brittney Griner var i Rusland for at deltage i den russiske liga, da hun blev anholdt. En liga, hun spiller i, når der er pause i den amerikanske liga WNBA.

I Rusland har hun spillet for holdet UMMC Jekaterinburg, mens hun i USA spiller for Phoenix Mercury.