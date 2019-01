Svenske Peter Sartz, der tidligere har været landstræner for Danmarks bedste bordtennisspillere, bliver anklaget for sexisme af en af sine nuværende spillere.

18-årige Ellen Holmsten fra det svenske kvindelandshold har vundet et væld af ungdoms- og seniormedaljer ved de svenske mesterskabet. Hun har i et blogindlæg den 1. januar forklaret, at hun er stoppet på landsholdet som følge af en leder på landsholdet.

Den pågældende leders adfærd - Peter Sartz, der i dag er landstræner i Sverige -betegner Ellen Holmsten som værende ekskluderende og sexistisk.

'Kommentarer, som at stemningen var bedre, når pigerne havde nederdel på, at jeg ikke skulle film mine kampe, men bare kunne filme i soveværelset, eller hvorfor jeg ikke ændrede positionen på min baghånd, så den var, som i soveværelset. Der var endda flere kommentarer, som ikke kun ramte mig, og som ikke kun var sexistiske, men det er ikke min opgave at fortælle om det,' skriver Ellen Holmsten blandt andre i sit blogindlæg.

Ellen Holmsten har til Aftonbladet uddybet, at hun allerede i 2017 slog alarm til det svenske bordtennisforbund omkring Peter Sartz. Her gik 10 svenske bordtennisspillere sammen om et brev, hvor de beskrev Peter Sartz' jargon som værende sexistisk, racistisk og nedsættende om handicappede.

Blandt dem var spilleren Daniela Moskovits.

»Jeg støtter Ellen fuldt ud og har selv tidligere været udsat, men på en anden måde. Det var været sygt, og har har lukket meget mærkeligt ud,« siger hun til Aftonbladet, mens Ellen Holmsten mener, at Sartz bør fyres.

»Jeg synes, han burde få sparket. Det er helt indlysende.«

Peter Sartz overværer en kamp med Mie Skov. Foto: CLAUS FISKER

Det svenske kvindelandshold er i øjeblikket på træningslejr, og her blev spillegruppen samlet af den svenske sportschef Mikael Andersson fredag, hvor han ønskede en udredning.

Her spurgte han spillerne indtil, om de kender til lignende tilfælde som Ellen Holmstens, da han ikke var i forbundet, da hændelserne fandt sted.

»Der er stærk støtte til Peter Sartz som landstræner i denne gruppe, der en ingen snak om den sag,« lyder det fra Mikael Andersson til det svenske medie.

Peter Sartz var en del af dansk bordtennis fra 1995 til 2013. I den periode var han landstræner og sportschef, blandt andet under de gyldne år med blandt andre Michael Maze og Finn Tugwell, der vandt OL-bronze i 2004. Han vandt B.T.s Coachers Pris i 2004.