Den tidligere Cleveland og Toronto-spiller TJ House er som kun den tredje MLB-spiller stået frem og fortalt verden om, at han er homoseksuel.

Ikke nok med det, afslører TJ House samtidig, at han er blevet forlovet med sin kæreste, Ryan Neitzel.

'Hele mit liv har jeg været elsket for det, jeg gjorde i min karriere, og det bar mig langt. Det er dog bare et plaster på såret, som i sidste ende har brug for frisk luft for at hele,' skriver den tidligere baseballstjerne på Facebook og fortsætter:

'Du er nødt til at rive det af på et tidspunkt, hvis du virkelig vil blive bedre. Skammen har holdt mig stille i alle disse år, men kærligheden har endelig sat mig fri.'

Parret viser forlovelsesringene frem. Foto: Facebook Vis mere Parret viser forlovelsesringene frem. Foto: Facebook

TJ House fortæller, at han har udlevet sin drengedrøm ved at spille professionel baseball, og at han har elsket alt ved sin karriere.

Han ville dog ønske, at en ting havde været anderledes. Nemlig at han var blevet elsket for den han var, og ikke det han gjorde på banen.

Efter vedtagelsen af ' Respect For Marriage Act', der beskytter homoseksuelle ægteskaber, besluttede House, at han ikke længere ville holde sin seksualitet hemmelig.

'Dagens vedtagelse beskytter os til at have de samme rettigheder og muligheder, som I hver især har. Det beskytter de samme fordele. Det gør os lige med dig. Det giver Ryan Neitzel og jeg mulighed for at være sammen og skabe noget smukt,' skriver han.

Parret er gået i gennem tykt og tyndt sammen. Foto: Instagram Vis mere Parret er gået i gennem tykt og tyndt sammen. Foto: Instagram

'Det giver mig selvtillid til at blive forlovet og gifte mig med den person, jeg elsker (han sagde ja!). Jeg har en vidunderlig forlovet, som dagligt udfordrer mig til at blive et bedre menneske. At leve livet autentisk. En som jeg aldrig har fortjent, men som jeg er velsignet at have.'

TJ House beskriver det som, at han endelig er ved at blive 'healet', og at dage som disse er med til at hjælpe ham til at blive den person, han altid har været, men som han har holdt skjult i mere end 20 år.

House har stoppet sin aktive karriere som baseballspiller og arbejder i dag som ejendomsmægler.