»McDonald's har målrettet gået efter at få mig udryddet.«

Sådan lyder det fra Herb Washington, en tidligere MLB-stjerne, der ejede 27 McDonalds-restauranter, men ifølge ham, har han mistet en del af sine forretninger på grund af racediskrimination.

De 27 McDonald's-franchises gjorde ham ellers til største sort-ejende amerikaner af den populære fastfoodkæde, men gode forhold til kæden er nu forbi.

»I sine fire årtier i McDonalds-systemet er Mr. Washington blevet dårlig behandlet sammenlignet med hvide franchiseejere,« lyd det i den klage, som den tidligere baseball-stjerne indsendte til retten i Ohio ifølge amerikanske People.

Foto: JUSTIN SULLIVAN Vis mere Foto: JUSTIN SULLIVAN

Herb Washington sagde selv i retten, at han nu kun ejer 14 McDonald’s restauranter og sagde, at virksomheden tvang ham til at sælge flere af sine butikker, hvor de syv af dem blev solgt til hvide ejere over en periode på tre år.

En repræsentant fra McDonald’s har svaret tilbage på den kritik, som Herb Washington havde fremlagt i retten.

»De forretningsudfordringer, som Herb Washington står over for, ønsker vi ikke nogen i vores system. Vi har investeret betydeligt i hans organisation og har endda tilbudt ham flere muligheder i flere år for at løse disse problemer,« lyder det fra fastfoodmastodonten.

De mener i stedet, at Washingtons organisation ikke har levet op til en del af kædens standarder, hvad angår blandt andet kundetilfredshed og rengøring.

Foto: Mark Makela Vis mere Foto: Mark Makela

»I hans restauranter har der været problemer vedrørende sundhed og sanitet og de har nogle af de største mængder af klager i landet.«

Herb Washington mener, at det skyldes, at McDonald’s styrede Washington mod butikker i nødlidende og overvejende sorte kvarterer, hvor han oplevede et stort tab i fortjeneste.

Videre lød det fra Washington under retssagen, at der var 377 franchiseejere i McDonald’s-systemet i 1998, hvor der nu kun er 198. Det på trods af, at der fra samme år til i dag er sket en stigning i antallet af butikker fra 15.086 til 38.999 i USA.

»Disse tal er ikke en tilfældighed. De er resultatet af McDonald’s bevidst racistiske politik og praksis over for sorte franchiseejere.«