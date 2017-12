Maler Team Danmark et skønmaleri af sportsåret 2017? Ja, mener organisationens tidligere direktør. Nej, siger den nuværende chef.

'Utroværdigt og pinligt'. Det er skudsmålet, Team Danmarks evaluering af sportsåret 2017 får fra eliteidrætsorganisationens tidligere direktør Michael Andersen. Den tidligere chef mener, at Team Danmark har malet et forkert billede af den danske medaljehøst anno 2017, som organisationen i sin årlige evaluering sammenligner med for fire år siden.

»Hvis du kigger i deres pressemeddelelse, står der faktisk 11 medaljer i 2013 og ni i 2017, og det i sig selv er jo faktuelt forkert. Og det er da både utroværdigt og pinligt, at man ikke har styr på sine egne tal,« har Michael Andersen sagt til BT.

»Sportsåret 2017 har været væsentligt dårligere end sportsåret 2013, når vi snakker VM-medaljer i olympiske discipliner. Ja – faktisk også markant dårligere end 2009. Men det har også været et meget dårligt år, når man kigger på top 8-placeringer i olympiske discipliner, hvilket nok er det vigtigste parameter inden for international idræt. Man gør top 8-placeringer op i placeringspoint, og her har danske atleter og hold opnået 106 point i 2017 kontra 145 point i 2013. Så tallene viser altså, at sportsåret 2017 har været 25 til 35 procent dårligere end sportsåret 2013 på alle de væsentligste parametre«»For mig ligner det idrætspolitisk spin af værste skuffe. Det handler om at skabe et billede, der er langt bedre end virkeligheden. Det går på at udvælge specifikke informationer, der kan give et bestemt verdensbillede - og man kan også bevidst udelade informationer af stor betydning. Eksempelvis skal vi mere end 12 år tilbage for at finde et år, hvor under 10 olympiske forbund fik top-8 placeringer ved VM« har kritikken fra Andersen lydt.

Nu reagerer Team Danmarks nuværende direktør, Lone Hansen, på kritikken. I en mail til BT forsvarer hun organisationens evaluering og forklarer, hvordan antallet af medaljer gøres op.

»Team Danmark bruger en opgørelse over medaljer fra virksomheden Gracenote. Det er en fuldt anerkendt metode, som mange lande benytter. Der er en fejl i Gracenotes opgørelse for 2013, hvor de opgør Danmarks medaljehøst til 11 og ikke 12. Det er selvfølgelig en beklagelig fejl. I forhold til 2017 medregner vi lige som Gracenote Caroline Wozniackis 3. plads på verdensranglisten i tennis som en medalje i en olympisk disciplin, da der ikke afholdes VM i tennis. Derfor er det korrekt, når vi skriver, at der er vundet 9 medaljer i sommerolympiske discipliner i 2017,« lyder det fra Lone Hansen.

Hun begrunder det positive syn på den danske medaljehøst i sportsåret, der er gået, med at konkurrencen på den internationale sportsscene er øget de senere år.

»Vi har ingen intentioner om at lave et skønmaleri. Som vi også skriver i pressemeddelelsen er den internationale konkurrencesituation skærpet i disse år, hvor flere lande tager medaljer i olympiske discipliner end tidligere. Det presser også Danmarks konkurrenceevne. Som der også står i pressemeddelelsen er det korrekt, at vi har vundet færre medaljer i olympiske discipliner i 2017 ift. 2013, og det er netop et udtryk for, at mange lande opruster inden for eliteidrætten,« understreger Lone Hansen.

Michael Andersen uddyber sin kritik at sportsåret 2017 i en kronik i Berlingske søndag.