Team Danmarks nye administrerende direktør, Peter Fabrin, skal stå for at hyre en sportsdirektør.

Team Danmark har hyret 55-årige Peter Fabrin som ny administrerende direktør.

Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse.

Han erstatter Lone Hansen, der i januar annoncerede sit stop.

Peter Fabrin har tidligere haft ledelsesroller i virksomheder som Häglöfs, Kilroy Travels og Carlsberg. Han starter hos Team Danmark 1. juni.

- Peter Fabrin matcher fornemt bestyrelsens ambitioner, og han vil med sin erfaring som leder uden for idrættens verden blandt andet komme med helt nye indspark til udviklingen af Team Danmark og eliteidrætten, siger bestyrelsesformand Lars Krarup.

- Dansk eliteidræt står på et solidt fundament, hvor atleter, trænere og forbund præsterer resultater på højt internationalt niveau. Vi har store ambitioner og ønsker om at give atleterne de bedst mulige betingelser for at kæmpe om guld til Danmark og her spiller ressourcer en afgørende rolle.

- Derfor skal vi løfte ressourcerne til dansk eliteidræt de kommende år, og det bliver en af de vigtigste opgaver for vores nye administrerende direktør, og det er han den helt rette til, siger Lars Krarup.

En af de første opgaver på Peter Fabrins bord bliver at finde en sportsdirektør, som skal have ansvaret for samarbejdet med de 25 forbund, som Team Danmark har samarbejdsaftaler med.

Han ser frem til at komme i gang på sin nye arbejdsplads.

- Dansk eliteidræt er noget af det mest dyrebare, vi har i Danmark. Jeg er stolt af at skulle stå i spidsen for Team Danmark, siger Peter Fabrin.

- Jeg kommer til idrættens verden med stor energi, og jeg er overbevist om, at mine erfaringer fra danske og internationale virksomheder kan være med til skabe nye muligheder for atleter, trænere og forbund.

- Jeg glæder mig utrolig meget til at være med til i samspil med forbundene at gøre det muligt for atleter at kæmpe med om podiepladserne, siger han.

Lone Hansen stoppede på posten 26. februar. Siden da har stedfortrædende direktør Per Boldt Jørgensen varetaget den daglige ledelse af Team Danmark.

/ritzau/