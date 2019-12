Det skal have hårde konsekvenser, når der bliver snydt med doping, mener direktør i Team Danmark Lone Hansen.

Det er på sin plads, at Rusland er blevet udelukket i fire år fra internationale sportsbegivenheder af Det Internationale Antidopingagentur (Wada).

Det mener direktør i Team Danmark Lone Hansen.

- Doping er en af eliteidrættens sorte sider og er undergravende for sportens troværdighed og fascinationskraft.

- Ruslands manglede reaktion gennem årene har haft store konsekvenser for atleter både i og uden for Rusland. Det skal have ekstraordinært hårde konsekvenser, når der bliver snydt og manipuleret i en størrelsesorden, som Rusland har gjort, siger hun i en pressemeddelelse.

Lone Hansen mener, at straffen fra Wada er hård, men retfærdig.

- Vi skal værne om en ansvarlig eliteidræt - både i Danmark og internationalt. Det betyder blandt andet, at vi skal slå meget hårdt ned på doping og i særlig grad beskytte atleter mod statsstyret doping, som vi har set i Rusland, siger hun.

