Indendørs idræt bør komme med i næste runde af genåbningen, mener Team Danmark.

Mens udendørs idræt i mange tilfælde er kommet i gang igen som led i genåbningen, venter indendørs sportsgrene som håndbold, ishockey og badminton fortsat på grønt lys for børn og breddespillere.

Under nedlukningen har mange talenter ikke kunnet dyrke deres sport, og Team Danmark frygter for konsekvenserne på længere sigt.

Det skriver organisationen i et åbent brev til politikerne, som torsdag mødes for at forhandle om den videre genåbning af landet.

- Der er fortsat en stor gruppe unge atleter, der er afskåret fra at dyrke deres idræt, skriver Team Danmark.

- Det afleder i stigende grad mistrivsel blandt de unge talenter og en bekymring for konsekvenserne for det langsigtede talentarbejde og dermed også udviklingen af fødekæden til dansk eliteidræt med risiko for helt eller delvist at miste en hel årgang. Det har dansk eliteidræt ikke råd til.

På grund af coronasituationen har indendørs idrætsfaciliteter som fitnesscentre, svømme- og sportshaller været lukket for alle andre end eliteudøvere siden december.

Der er endnu ikke sat dato på, hvornår de må slå dørene op igen.

1. marts blev forsamlingsloftet for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter hævet fra 5 til 25, og mange klubber kunne dermed påbegynde træninger igen.

- Team Danmark appellerer til, at der er fokus på indendørsidrætten i de kommende forhandlinger om en yderligere genåbning af det danske samfund.

- De ansvarlige specialforbund har i flere omgange vist, at der er forsvarlige løsninger og modeller for større eller mindre genåbninger af indendørsidrætten, der gør det muligt for de unge atleter at vende tilbage til deres idræt, skriver Team Danmark.

/ritzau/