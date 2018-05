Team Danmark indstiller samarbejdet med Dansk Curling Forbund på grund af for dårlige resultater.

København. Når den nuværende samarbejdsaftale udløber i juni, forlænger Team Danmark ikke samarbejdet med Dansk Curling Forbund.

Det skyldes primært, at det ikke er lykkedes for dansk curling at følge med den skærpede internationale konkurrence, forklarer Team Danmark i en pressemeddelelse.

- Resultaterne for dansk curling har ikke været, som vi alle sammen har håbet på. Senest eksemplificeret ved vinter-OL, hvor begge danske hold sluttede sidst, lyder det fra Team Danmark.

Team Danmark-direktør Lone Hansen fortæller, at hun i løbet af foråret har givet curlingforbundet nogle anbefalinger til, hvordan man kan løfte elitearbejdet.

Anbefalingerne handler om struktur på talentarbejdet, atleternes træningsindsats, forbundets setup og økonomi til at investere i elitearbejdet.

- Døren er ikke lukket i forhold til et fremtidigt samarbejde med Team Danmark, men det kræver, at forbundet bringer elitearbejdet op på et højt internationalt niveau, siger Lone Hansen.

Henrik Christoffersen, formand i Dansk Curling Forbund, ærgrer sig over, at samarbejdet med Team Danmark ikke forlænges, når den nuværende aftale udløber.

- Der sker rigtig meget i international curling. Curlingsporten er blevet voksen, og de generelle trends fra andre sportsgrene gælder også for curling. Det kræver mere, hvis du vil kæmpe med i toppen.

- Derfor skal vi blandt andet udbygge vores talentarbejde, så der er et flow af nye talenter hele tiden, og der skal være flere daglige træninger med deltagelse af trænere på højt niveau.

- I sidste ende handler det om, hvorvidt viljen til elitearbejdet er der i forbundet. Både politisk og sportsligt, siger Henrik Christoffersen.

Ved vinter-OL i Pyeongchang sluttede begge curlinghold på sidstepladsen.

/ritzau/