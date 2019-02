Lone Hansen er direktør i Team Danmark, og hun mener, at organisationen har løst Pernille Blumes hjerteproblemer korrekt.

Sagen er relevant, da Superligaens professionelle fodboldspillere jævnligt hjertescreenes med ultralydscanninger, selvom de er raske.

Det gør man blandt andet for at undgå, at spillere kollapser på banen.

I Team Danmark laver man ultralydsscanninger på baggrund af mistanke om problemer, som det er sket i Pernille Blumes tilfælde. Mistanken opstår som følge af tæt monitorering af atleterne, fortæller Lone Hansen.

Hvad betyder det at have hul i hjertet? At have hul i hjertet er den mest almindelige medfødte hjertemisdannelse, ifølge Rigshospitalet. Alle har hul i hjertet i forsterstadiet, mens det som regel lukker sig efter fødslen. Hvert år bliver omkring 200 børn født med forblivende hul i hjertet. Man kan sagtens leve hele sit liv med hul i hjertet uden problemer af nogen art. Små huller giver ingen problemer, men der høres en mislyd ved hjertet. Hullerne kan medføre blodpropper. Omkring en fjerdedel af Danmarks befolkning lever med hul i hjertet. Kilder: Rigshospitalet og professor og forskningschef i Hjerteforeningen Gunnar Gislason

»Vi bruger ikke en standardiseret hjertescreening, hvor vi kigger et bestemt sted ind på en rask atlet, fordi vi ikke mener, det er den bedste løsning.«

Den bedste løsning er i stedet - groft fortalt - at følge og følge op på atleter, der melder om problemer, mener Lone Hansen.

Pernille Blume oplevede for 18 måneder siden nerveproblemer i armen. Det viste sig, at hun har haft en blodprop på grund af et hul i sit hjerte. Derfor blev hun i januar opereret for og har det nu fint. I mellemtiden har hun blandt andet deltaget i EM.

Lone Hansen fortæller, at atleternes sundhed er noget, som Team Danmark tager yderst alvorligt, og de er derfor ofte i dialog med forskningsverdenen og sundhedssektoren.

»Først og fremmest tester og måler vi atleterne, og når der viser sig symptomer, så reagerer vi prompte. Og det er Pernille (Blume, red.) et godt eksempel på: At vi tager hurtigt hånd om tingene,« siger Lone Hansen som selv har en forskningsbaggrund indenfor humanfysiologi, som blandt andet er en uddannelse i, hvordan hjertet fungerer.

Lone Hansen forklarer, at Team Danmark, ikke har samme procedure som fodboldverdenen af flere grunde.

»Så har du en præmis om at en hjertescreening (ultralydsscanninger eller EKKO-cardiografi, som danske fodboldklubber tjekker med raske spillere med, red.), det er den rigtige løsning. Man kan lave alverdens screeninger. Men en screening, som den de laver i fodboldverden sikrer ikke, at man fanger et hul i hjertet. Hvis der var en model, der kan opfange alt, så havde vi brugt den. Vi kigger på, hvad der er relevant at undersøge for, og hvordan gør vi det bedst muligt.«

Så den model, de bruger i fodboldverden, den er ikke fyldestgørende?

»Vi arbejder ud fra den bedste viden og lægefaglige vurderinger, og det ændrer vi kun, hvis der skulle komme ny viden.«

Men faktum er jo, at hun har svømmet konkurrencesvømning med hul i hjertet og også efter hun fik en blodprop. Burde det ikke have været opdaget endnu tidligere?

»Det kan man ikke svare ja eller nej til.«

Hvorfor ikke?

»Du får det til at lyde som om...«

Jeg er klar over, at man sagtens kan leve og fungere med et hul i hjertet. Men vi har jo også set eksempelvis fodboldspilleren Daniel Stenderup, som kollapsede på banen med en blodprop i hjernen på grund af sit hul i hjertet. Hvis nu, det var gået Blume sådan under en konkurrence, så forstår du godt, hvor jeg vil hen…

»Nu er det sådan med screeninger og hjerteproblemer, at der ikke er nogen lette løsninger. Derfor rådfører vi os hele tiden med eksperter for at vide, hvad den bedste procedure er for at opdage sådanne ting. Screeninger står ikke som det ultimative redskab som det, der kan afdække problemstillingen. Hvis der var et redskab, der entydigt kunne fortælle os om problemerne, så kunne man benytte sig af det. For os skal der være et relevant system, der kan vise os nogle ting.«

Er det ikke også relevant, når Blume får en blodprop samtidig med hun samarbejder med Team Danmark, at på forhånd finde ud af, at hun har et hul i hjertet?

»Hun er et rigtig godt eksempel på, at hun er opdaget i vores system, fordi vi hele tiden monitorer og tester.«

Men der går 18 måneder mellem problemerne og operationen…

»Du tænker, at tidsperspektivet er et problem…«

Ja, så går der 18 måneder, hvor det har vist sig, at det her hul i hjertet, der i hvert fald kan give hende en blodprop…

»Hvis man skal gå ind i den diskussion, så skal præmissen være, at en hjertescreening kan vise et hul med det samme. Vi monitorer atleterne, undersøger deres helbred og har målinger for hvad de gør, præsterer og spiser, og det betyder, at vi kan fange, hvis der er noget, der skal undersøges nærmere,« siger hun og tilføjer:

»Der er ikke et lighedstegn mellem hjertescreeninger, og at man tager atleternes sundhed alvorligt. Vi reagerer på atleternes symptomer, og vi er også i stand til at reagere hurtigt på det.«