Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund (DIF) har siden 2017 arbejdet på at videreudvikle idéen om et nationalt elitesportscenter. Et nationalt elitesportscenter bliver dog ikke til virkelighed.

Således har Team Danmark og DIF på et fælles bestyrelsesmøde besluttet at ændre visionen om at bygge et nationalt elitesportscenter i København til i stedet at blive en helhedsløsning, der inddrager hele landet.

Sådan skriver Team Danmark i en pressemeddelelse.

- Vi har haft en meget konstruktiv og positiv dialog med en lang række interessenter, og vi er kommet i mål med meget mere, end hvad vi kunne håbe på.

- Jeg er stolt og glad over den opbakning, der er til dansk eliteidræt fra både forskningsmiljøerne og de kommuner, der gerne vil være med til at løfte talent- og elitearbejdet i Danmark, siger Team Danmark-direktør Lone Hansen.

Projektet skal blandt andet finansieres igennem en bevilling fra Novo Nordisk Fonden til Team Danmark. Bevillingen fra december på 100 millioner kroner er målrettet til forskning i eliteidræt.

Den er delt sådan op, at 50 millioner er målrettet investering i forskning, og de resterende 50 millioner er målrettet investeringer i specialfaciliteter i københavnsområdet, hvor de fleste verdensklassemiljøer hører hjemme.

Team Danmark vil etablere innovationscentre i Aarhus, Odense, Aalborg og København, så man kan dække hele Danmark.

På de nye innovationscentre vil trænere, atleter og forskere kunne mødes og udvikle ny viden om ernæring, fysiologi, sportspsykologi, test og meget andet, som kan give atleter og trænere konkurrencefordele, lyder det.

