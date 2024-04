Syv personer blev dræbt under et racerløb i Sri Lanka, og nu er to kørere blevet anholdt.

Det gik helt galt under racerløbet Fox Hill Supercross 2024, hvor syv mennesker mistede livet - deriblandt en otte-årig pige. Udover de døde blev tyve sårede.

Det skete, efter to biler kørte af banen og ramte en stor gruppe, og nu er to kørere anholdt. De er varetægtsfængslede indtil 30. april, fortæller lokalemdiet Daily Mirror.

Det har tidligere været fremme, at officials forsøgte at få sænket farten i den zone ved at vifte med gule flag.

Lige nu undersøges ulykken på kryds og tværs, og komiteen bag undersøgelsen skal fastslå grunden til ulykken, hvem der er snavarlige samt hvad der kan gøres i fremtiden for at undgå lignende ulykker.

Arrangørerne bag har ifølge lokalmediet Adaderana udtalt, at de kunne garantere for tilskuernes sikkerhed under løbet, og at de udelukkende kom i fare, fordi de selv agerede for uforsigtigt.