I atleternes by er en såkaldt e-Palette blevet suspenderet i 24 timer.



e-Palette er en selvkørende shuttlebus fra bilmærket Toyota, som er sponsor ved de paraolympiske lege i Tokyo, og denne shuttlebus har fået sig en uheldig hovedrolle.

Den japanske Judo-kæmper Aramitsu Kitazonos OL-drømme blev nemlig knust af den selvkørende bus, skriver Sky News.

Køretøjet var stoppet ved et T-kryds, og var ved at dreje under manuel kontrol af en operatør, der styrede køretøjet via et joystick. I svinget ramte bussen så den svagtseende japanske atlet.

Toyotas administrerende direktør Akio Toyoda, viser den selvkørende bus frem.

Aramitsu Kitazono kunne efter kollisionen selv humpe tilbage til sin bolig, da han havde modtaget lægehjælp. Det var dog umuligt for ham at stille op i sin Judo-kategori på 81 kilo efter uheldet.

I en YYouTubevideo undskyldte Toyotas administrerende direktør, Akio Toyoda, for 'overmod' i forhold til, at det måske er gået for stærkt med at få den selvkørende bus til at komme ud at køre i offentligheden.

'Et køretøj er stærkere end en person, så jeg var naturligvis bekymret for, hvordan han havde det. Det viser, at selvkørende køretøjer endnu ikke er realistiske for normale veje.' siger direktøren i videoen.

Toyota havde ellers tilpasset deres 'e-Palette' til især de paraolympiske lege. Med store døre og elektriske ramper skulle den gøre det muligt for alle at stige på. Nu er køretøjet dog suspenderet i mindst 24 timer efter hændelsen.