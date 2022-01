Et mareridts-opvækst, som indeholder muligt psykisk, fysisk og seksuelt misbrug i en berømt sportsfamilie, som nu er i splid med sig selv.

Det er ingredienserne i en sag, som har chokeret svømmeverdenen.

Her anklager den ungarske OL-svømmestjerne Liliána Szilágyi sin far, som selv er en kendt tidligere svømmer, for at have misbrugt hende - og hendes mor og søster - på flere grusomme måder gennem hendes opvækst.

Faren, 54-årige Zoltan Szilágyi, som har deltaget ved OL i 1988, 1992 og 2000, skal blandt andet have udøvet psykisk, fysisk og seksuel vold mod sin datter. Det hævder 25-årige Liliána Szilágyi i et stort opslået Instagram-opslag med tilhørende opstillede billeder.

'Jeg blev kontinuerligt og på uforudsigeligvis behandlet dårligt. Han ville mærke den magt, han havde over mig enten gennem fysisk afstraffelse, trusler, et fravær af kærlighed eller gennem seksuelt misbrug,' skriver Liliána Szilágyi.

Svømmestjernen, som deltog ved OL i London i 2012, skriver også, at hendes far også bankede hendes mor halv bevidstløs.

'Jeg levede i en boble, som jeg troede var almindelig. Der var det acceptabelt, at min far bankede min mor, hvis han ikke kunne lide, hvad hun sagde eller gjorde. Hvis jeg ikke levede op til forskellige resultater, blev jeg også straffet. Jeg havde ikke lov til at have mine egne holdninger, tanker eller mål,' skriver Liliána Szilágyi.

Den 25-årige svømmer droppede kontakten med sin far efter EM i 2016, hvor hun vandt sølv i 200 meter butterfly.

Hun skriver, at hun håber, at hun med sin historie om sin opvækst, kan redde sin lillesøster fra sin fars kløer.

Lilian Szilágyis lillesøster, Gerda Szilágyi, som også er elitesvømmer, har dog været ude og forsvare sin far og modsige sin storesøsters fortælling, som hun tager afstand fra.

'Jeg forstår ikke, at hun vover at blande sig i mit familieliv og det miljø, jeg voksede op i. Modsat hvad hun mener, så er hverken jeg eller Lilian blevet misbrugt af vores far,' skriver Gerda Szilágyi i et åbent brev på nyhedssiden Index.

Liliána Szilágyi har nægtet at forholde sig til farens afvisning, da hun ikke vil gøre sagen til 'en sæbeopera', men hun har et budskab til sin 18-årige lillesøster.

'Jeg er ked af, hvis du ikke forstår, hvorfor det her sker nu. Og mest af alt er jeg ked af, at vores far bruger dig og dit navn som et skjold på samme måde, som han brugte mig (...) Jeg elsker dig ubeskriveligt meget, og jeg savner dig! Men jeg kæmper for dig. Mor og jeg kæmper for dig på enhver tænkelig måde!'

Zoltan Szilágyi afviser alle beskyldninger, men formanden for det ungarske svømmeforbund, Sandor Wladar, har igangsat en undersøgelse af beskyldningerne mod ham.