Særligt OL-bronzemedaljen i 2008 gjorde, at svømmeren Lotte Friis blev optaget i Sportens Hall of Fame.

Den tidligere topsvømmer Lotte Friis er optaget som nyt medlem i Sportens Hall of Fame.

Det skete lørdag aften ved showet Sport 2018, som arrangeres af Danmarks Idrætsforbund (DIF) samt DR i Jyske Bank Boxen i Herning.

- Det er en kæmpe ære at komme med i dette selskab, og det gør mig meget stolt, for det er en stor anerkendelse af min karriere, siger Lotte Friis i en pressemeddelelse.

Hun indstillede sin karriere i april 2017, og med sine 30 år er Lotte Friis det yngste medlem af Sportens Hall of Fame nogensinde.

Sportens Hall of Fame blev etableret i 1992, og da blev svømmeren Ragnhild Hveger optaget.

Så der er gået 27 år, før den næste svømmer har fundet vej til det eksklusive selskab.

Lotte Friis slog igennem som 16-årig, da hun vandt sølvmedalje i 800 meter fri ved kortbane-EM for seniorer.

Siden fulgte en lang række medaljer både ved EM og VM på både kort- og langbane.

Lotte Friis blev den første danske svømmer i 20 år til at vinde en OL-medalje, da hun vandt bronze i Beijing i 2008.

- Medaljen i Beijing var et kæmpe skulderklap. Jeg fik bevist, at jeg var god nok, og at de mange timer i bassinet ikke var forgæves.

- Jeg er glad for og stolt over min karriere. Den har været fyldt med både sjove oplevelser og hårde stunder, men alt sammen har udviklet mig som menneske, og jeg har lært meget af at sætte mål og af at turde drømme stort, siger Lotte Friis.

Det er særligt OL-medaljen fra 2008, der vægter tungt for Niels Nygaard, der udover at være DIF-formand også er formand for komitéen bag Sportens Hall of Fame.

- Det var en fantastisk præstation, og medaljen var startskuddet til en renæssance for dansk svømning, siger Niels Nygaard.

- Lotte viste med sin medalje i Beijing vejen for de andre danske svømmere, som siden hen også har leveret topresultater.

- Trods sin unge alder har hun haft en lang og glorværdig karriere, og hun er et meget værdigt medlem af Sportens Hall of Fame, siger han.

/ritzau/