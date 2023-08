Det startede og sluttede i lort.

Mindst 57 triatleter er bekræftet af sundhedspersonale som værende blevet syge med diarré som følge af deres deltagelse ved en afdeling af triatlon-VM i Sunderland i sidste uge.

Det skriver The Guardian.

Og der er ikke tale om en omgangssyge.

For tre dage før stævnet i Sunderland, der er en del af OL-kvalifikationen, havde Miljøstyrelsen været ude og tage prøver af vandet ved Roker Beach, hvor de 2000 deltagere skulle svømme ud fra, for at tjekke kvaliteten.

Her viste prøverne for E Coli-bakterier sig at være hele 39 gange højere end målinger foretaget i juni, skriver mediet.

Stranden Roker Beach har siden 2021 været en del af en langvarig kamp om spildevandsudledninger.

Prøvesvarerne er da heller ikke gået ubemærket hen blandt de syge triatleter.

»Jeg har følt mig ret dårlig siden løbet, men jeg tror, det er hvad der sker, når du svømmer i lort. Svømningen skulle have været aflyst,« skrev den 28-årige australske atlet Jacob Birtwhistle i et opslag på sin Instagram-profil dagen efter løbet.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af jakebirtwhistle (@jakebirtwhistle)

28-årige Jacob Birtwhistle står ikke alene. Ifølge The Guardian har flere atleter påpeget, hvordan de brugte mandag med hovedet i toilettet.

Som følge af det voldsomme sygdomsfald blandt de mange atleter, har det britiske triatlonforbund nu bedt om at få fastslået årsagen, da forbundet ikke kendte til prøveresultaterne før efter begivenheden, skriver The Guardian.