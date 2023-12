Ansøgningen om at blive vært for vinter-OL fra svensk side er blevet afvist. IOC kigger i stedet mod Frankrig.

Sverige kommer ikke til at afholde vinter-OL i 2030.

Det meddeler Den Internationale Olympiske Komité (IOC) onsdag på sin hjemmeside.

Ifølge IOC vil man gå videre med et bud, der er kommet fra Frankrig i 2030.

Desuden vil IOC gå videre med et bud fra Salt Lake City i USA på vinterlegene i 2034.

Ifølge AFP vil vinter-OL i 2030 dermed have Frankrig som den eneste kandidat, mens Salt Lake City i USA vil være den eneste kandidat i 2034.

Så det lader til at være en formssag, at de to lande får vinterlegene i 2030 og 2034.

Det er næste sommer, at der officielt vælges vært for vinterlegene i 2030.

I Sverige erkender man, at landet endnu en gang kom til kort i forsøget på at få lov til at arrangere vinter-OL. Sverige har søgt om det flere gange tidligere.

- Vi havde et stærkt koncept, som skulle sørge for de mest bæredygtige lege gennem tiderne.

- Men vi får ikke chancen for at vise os frem for verden. Jeg er utroligt skuffet, siger Hans von Uthmann fra den svenske OL-komité.

IOC har forklaret, hvorfor Sverige er blevet droppet som vært.

- Det svenske projekt lagde en imponerende vision frem om at arrangere de mest bæredygtige lege i historien.

- Projektet var teknisk udmærket, men komitéen føler, at der skal arbejdes mere med at få større støtte fra myndigheder og erhvervsliv.

- Komitéen har også sine tvivl om den foreslåede finansieringsstrategi, siger Karl Stoss, der er IOC-leder for en komité for fremtidige olympiske lege, på en pressekonference onsdag.

