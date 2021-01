Skøjteren Nils van der Poel vendte i sidste måned tilbage til sporten efter to års frivillig pause.

Og svenskeren gjorde comeback på imponerende vis i Inzell i Tyskland. Han slog således banens rekord på 10.000 meter.

Det var samtidig den syvende hurtigste tid på distancen nogensinde, mens han forbedrede sin egen rekord med hele 18 sekunder. Det skriver Expressen.

»Det kommer ikke som et lyn fra en klar himmel. Vi vidste, det burde være i kroppen, men det gør det ikke mindre sjovt,« lød det fra 24-årige Nils van der Poel efter triumfen.

Foto: ARIS MESSINIS Vis mere Foto: ARIS MESSINIS

Skøjteløberens seneste konkurrence inden deltagelsen i Tyskland var ved verdensmesterskabet i 2018.

Nu har han sigtekornet indstillet på vinter-OL i 2022. Her vil Nils van der Poel være et af Sveriges største medaljehåb.

Den 24-årige svensker siger, at han gerne vil tage en medalje til næste år, men han synes ikke, at karrieren skal bedømmes på baggrund af en præstation på en bestemt dato.

Han tilføjer, at han valgte at tage en pause fra sporten, fordi han havde lyst til at prøve nogle andre ting i livet.