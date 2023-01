Lyt til artiklen

Den svenske MMA- og UFC-kæmper Khamzat Chimaev har sendt en hilsen til Rasmus Paludan.

Og man kan vist roligt sige, at det ikke er en kærlig en af slagsen.

På sin Instagram-profil har Khamzat Chimaev slået et billede op af den dansk-svenske politiker Rasmus Paludan, der står med Koranen i hånden.

'Den svenske regering tillader berygtet islamofob at brænde Koranen offentligt,' står der på billedet, som du kan se nederst i artiklen.

Khamzat Chimaev fordømmer Paludans handlinger. Foto: James Gilbert Vis mere Khamzat Chimaev fordømmer Paludans handlinger. Foto: James Gilbert

Den del er den svenske verdensstjerne bestemt ikke tilfreds med.

'Han er en terrorist for os, jeg er muslim, men har aldrig været mod nogens religion, aldrig gjort, hvad han gør mod nogens religion. Hvorfor lader I ham gøre dette?' skriver den 28-årige MMA- og UFC-kæmper med versaler.

Sidste år skabte Paludan flere gange uro i Sverige med sine koranafbrændinger, og de seneste dage har han endnu en gang formået at vække harme.

Lørdag havde Stram Kurs-stifteren arrangeret en koranafbrænding i Sverige foran Tyrkiets ambassade i Stockholm. Se mere i videoafspilleren øverst i artiklen.

En gruppe demonstranter brændte lørdag aften et svensk flag foran Sveriges konsulat i Istanbul. Det skete på dagen, hvor Rasmus Paludan havde brændt en koran foran Tyrkiets ambassade i Sverige. Vis mere En gruppe demonstranter brændte lørdag aften et svensk flag foran Sveriges konsulat i Istanbul. Det skete på dagen, hvor Rasmus Paludan havde brændt en koran foran Tyrkiets ambassade i Sverige.

Den blev fordømt af højtstående tyrkiske politikere, der helt op mod selve afbrændingen bad svenske myndigheder om at få aktionen stoppet.

Sveriges statsminister, Ulf Kristersson, udtalte sig sent lørdag om sagen.

'Ytringsfrihed er en fundamental del af demokratiet. Men hvad der er lovligt, er ikke nødvendigvis passende,' skrev han på sin officielle Twitter-profil.

B.T. har forelagt Rasmus Paludan kritikken fra Khamzat Chimaev.

'Han (Chimaev, red.) skriver, at han (Paludan, red.) er 'terrorist for os', fordi han selvfølgelig godt ved, at hvis han rent faktisk kaldte mig terrorist, så ville det få konsekvenser retligt,' lyder det blandt andet fra Stram Kurs-lederen i en mail.