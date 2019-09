Surfer-legenden, Sunny Garcia, er vågnet efter fem måneder i koma, og har sagt få ord til sin familie.

»Min far er en kriger, og han kæmper hver dag for at blive bedre og stærkere.«

Det skriver den 49-årige tidligere surfers datter i et Instagram-opslag.

I opslaget skriver datteren blandt andet også:

Vis dette opslag på Instagram A long over due update on my dad @sunnygarcia We are taking one day at a time and celebrating each little triumph. My dad is a warrior and fighting everyday to get better and stronger. He has said a few words and is now in therapy daily- physical, speech and occupational. My family and I thank you for your continued support for My dad as he continues to heal. It’s going to be a marathon not a sprint but we work every day to make sure he is surrounded with love, laughter and ohana. •Please feel free to repost if you’d like#PrayForSunny #SunnyStrong •P.s. the lady in this picture is the mother and 1st wife of Sunny’s 3 children. Me @logankgarcia and @stonegarcia Et opslag delt af Kaila Garcia (@prayforsunny) den 16. Sep, 2019 kl. 7.44 PDT

»En opdatering om min far. Vi tager en dag ad gangen og fejrer en hver lille triumf. Han har sagt et par ord og er nu i træning dagligt hvad angår hans fysik og tale. Min familie og jeg takker jer for jeres fortsatte støtte til min far, i hans kamp hen imod at blive hel igen. Det bliver et maraton, ikke en sprint, men vi arbejder hver dag for at sikre, at han er omgivet af kærlighed, latter og familie.«

Sunny Garcia blev ASP-verdensmester (World Surf League) i 2000. Derudover har han rekorden for flest World Qualification Series sejre med 22, og han var den blot anden surfer til at vinde over en million dollars i præmiepenge. Sunny Garcia stoppede sin karriere i 2005 og vendte kortvarigt tilbage i 2008, men uden succes.

Familievennen Janae Twisselman har bekræftet, at Garcia begynder at vise tegn på bevidsthed:

»Han er opmærksom på familiemedlemmers stemmer, han kan følge folks ansigter, han bevæger sit hoved og han taler et par ord,« siger Janae Twisselman til et hawaiiansk medie.

Vis dette opslag på Instagram #TBT Bells Beach 2000 wishing everyone competing this year good luck especially all the Hawaiians on tour miss competing in the incredible event and being in Torquay hanging out with old friends @ripcurl_aus @wsl Et opslag delt af Sunny Garcia (@sunnygarcia) den 11. Apr, 2019 kl. 8.17 PDT

Surferen endte i koma efter, at han blev fundet i sit hjem i Oregon, efter han ifølge rapporter skulle have forsøgt at tage livet af sig selv, da han har kæmpet meget med en depression.

Surferen har været åben om sin kamp med depression i mange år.

»Depression er ingen vittighed. Når du vågner op, og det føles som om, at du er klar til at tage verdenen til dig, men et par timer senere, føler du dig helt nede, så undrer du dig over, hvad der er galt med dig. Jeg ved, at jeg ikke er alene, og jeg er ikke sikker på, hvad der er galt med mig, fordi jeg ikke har nogen grund til at føle, som jeg gør, og det har foregået i cirka to år,« skrev han tilbage i 2014 ifølge News.com.au.

Sunny Garcia er født og opvokset på Hawaii.