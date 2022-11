Lyt til artiklen

Kun himlen synes at sætte grænser for ham, har B.T. skrevet om 18-årige Axel Vang Christensen.

Sidst på sommeren rejste supertalentet og den nybagte student fra Frederiksborg Gymnasium og HF i Hillerød til England. Til optimale træningsbetingelser i et internationalt atletikmiljø på University of Birmingham.

På længere sigt er målet et fuldtidsjob som løber i verdenseliten, og drengen fra FIF Hillerød Atletik har taget de første skridt på vejen.

Fra de allerførste teenageår var tonen slået an. Han satte danske og europæiske aldersrekorder på løbende bånd. Af de tungeste medaljer, han har vundet, er EM-guld i cross og EM-sølv i 3.000 meter forhindringsløb, begge for U20. De sidste to år har han trods sin unge alder været i særklasse herhjemme på ti kilometer på landevej.

Axel Vang Christensen gav god formbesked i de åbne britiske crossmesterskaber i Liverpool trods et styrt midt i løbet. Foto: Privatfoto Vis mere Axel Vang Christensen gav god formbesked i de åbne britiske crossmesterskaber i Liverpool trods et styrt midt i løbet. Foto: Privatfoto

I weekenden deltog Axel Vang Christensen på dispensation i et stærkt felt i de åbne britiske seniormesterskaber i cross, The British Cross Challenge, i Liverpool. Han blev nummer 7, men klart bedst blandt U23-løberne.

I et veritabelt mudderløb over 9,8 kilometer i pløre fra start til mål løb han på 29.58 minutter trods et voldsomt styrt.

»I et skarpt sving efter 4,8 kilometer blev jeg lidt for ivrig. Jeg skar ind foran en anden løber med det resultat, at han klippede min hæl. Jeg styrtede og mistede nok en halv snes sekunder. Også fordi jeg blev noget chokeret og havde svært ved at finde rytmen igen,« siger fighteren Axel Vang Christensen.

»Den eneste, jeg kan bebrejde, er mig selv. Men sådan er cross. Man lærer noget hver gang.«

Næste mål er EM-titelforsvaret i cross for U20 søndag 11. december i Torino, og i februar gælder det cross-VM i Australien. Inden da løber han medio januar et ti kilometer landevejsløb i Valencia.

»Jeg løber ikke bare for at være med. Jeg er spændt på at måle mig selv med de bedste afrikanere i min aldersgruppe,« siger han.

Axel Vang Christensen satser fortsat helhjertet på 3.000 meter forhindringsløb og vil blive på banen så længe som muligt.

»På et tidspunkt satser jeg helhjertet på landevejen. Ti kilometer og halvmaraton. Formentlig ender det med maraton. Løb er min passion,« siger han.

Axel Vang Christensen viste sit gnistrende talent på dansk grund søndag 9. oktober med sejren i Eremitageløbet i Dyrehaven.

I et knivskarpt og medrivende spurtopgør slog han ligeledes 18-årige Joel Ibler Lillesø. Tiderne henholdsvis 39.00 og 39.04. På alle tiders-ranglisten i Eremitageløbet gav det dem placeringer som nummer 6 og 9, men begge har kapacitet til at true Henrik Jørgensens løbsrekord på 38.40 fra 1987.

Eremitageløbet var Axel Vang Christensens første start efter det dramatiske styrt ved EM i 3.000 meter forhindringsløb i august i München. Efter en pause og med mindre end tre ugers optimal træning i bagagen følte han sig et stykke fra sin bedste form, da han gjorde comeback i Dyrehaven.

»Jeg vender tilbage og løber hurtigere næste gang,« lover han.