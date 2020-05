»Lad os få en aften med lidt karaoke, noget vodka og nogle smukke kvinder.«

Sådan lød det fra Nordkoreas diktator, Kim Jong-Un, da han i 2013 havde inviteret NBA-legenden Dennis Rodman på besøg sammen med Harlem Globetrotters.

Det skriver det amerikanske medie New York Post.

I boksestjernen Mike Tysons 'HotBoxin'-podcast afslører den tidligere Chicago Bulls-spiller, hvordan turen til Nordkorea tog en drejning, som han ikke lige havde forventet.

Kim Jong-Un og Dennis Rodman under basketballkampen i 2013. Foto: KCNA VIA KNS Vis mere Kim Jong-Un og Dennis Rodman under basketballkampen i 2013. Foto: KCNA VIA KNS

Under en basketballkamp begyndte Kim Jong-Un at spørge ind til Rodmans indtryk af landet, og herefter gik det stærkt.

Den 58-årige tidligere basketballspiller blev nemlig inviteret hjem til diktatoren, hvor han havde arrangeret en vild fest for den amerikanske superstjerne.

»Før jeg ved af det, sidder vi og spiser, mens vi er skidefulde. Han (Kim Jong-Un, red.) begynder at synge karaoke, og jeg har ingen anelse om, hvad fanden han synger,« fortæller Dennis Rodman.

Herefter kunne han bare se til, da et band på i alt 18 smukke kvinder trådte ind ad døren og begyndte at spille temasangen fra serien 'Dallas'.

Dennis Rodman (tv.) har flere gange besøgt Kim Jong-Un i Nordkorea. Foto: KCNA Vis mere Dennis Rodman (tv.) har flere gange besøgt Kim Jong-Un i Nordkorea. Foto: KCNA

Bulls-legenden slår fast, at besøget i Nordkorea på intet tidspunkt handlede om politik:

»Politik. Det går jeg ikke op i. Jeg kom her for at sætte fokus på sporten.«

Under besøget i 2013 indrømmede Kim Jong-Un, at han i første omgang ønskede at få besøg af Michael Jordan, men da han ikke ville, faldt valget på Dennis Rodman.

Michael Jordan kan du i øvrigt se meget mere til i den stort tilrettelagte Netflix-dokumentarserie 'The Last Dance' , der følger den legendariske basketballspiller og Bulls-holdkammeraterrne i 1997/98 – den sidste sæson med Chicago Bulls' altdominerende hold i NBA.