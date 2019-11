Superstjernen i MMA Conor McGregor har tilsyneladende fået en bekymring mindre.

Han er ikke far til det barn, den britiske kvinde Terri Murray ellers hævder, han er.

Det er netop kommet frem i flere engelske medier efter mange måneders tovtrækkeri.

Ifølge resultaterne af de prøver, der er taget efter beskyldninger fra Terri Murray, er der nul procents chance for, at Conor McGregor er far til hendes datter Clodagh Murray, der blev født 9. januar 2018.

Barnet er dermed under et år yngre end den søn, Conor jr., han har med kæresten Dee Devlin.

Ifølge Terri Murray blev Clodagh Murray undfanget, cirka fire uger efter Dee Davlin havde født, da Terri Murray var inviteret til fest i irske Conor McGregors hotelsuite på Hotel Hilton i Liverpool.

McGregor var i byen i forbindelse med Aintree Grand National Festival i april 2017.

Terri Murray har fortalt, at de havde sex den aften og igen to dage senere, og at hun havde advaret McGregor om, at hun ikke brugte prævention.

At de to i hvert fald har haft noget kørende, bliver afsløret af adskillige billeder af dem.

Conor McGregor har imidlertid understreget, at Terri Murray den aften på hotellet gik i seng med en af hans venner, og derfor kunne han umuligt være faren til barnet.

Terri Murray har tidligere fortalt, hvorfor hun har følt sig nødsaget til at gå til medierne i denne sag, og at det ikke har handlet om penge.

Ikke desto mindre ser hun nu ud til at skulle finde en 'ny' biologisk far til sin datter.