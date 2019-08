Hun føler sig svigtet. Og det gør hende ked af det. Og vred.

»De havde bogstaveligt talt et job. Men de kunne ikke beskytte os,« siger gymnastik-superstjernen Simone Biles om de sexovergreb, som en landsholdslæge systematisk begik mod hende og hendes amerikanske gymnast-holdkammerater.

Den 22-årige stjernegymnast var en af de unge piger, der blev misbrugt af den berygtede og nu straffede landsholdslæge Larry Nassar.

I et interview med New York Times taler hun ud om den skandaløse sag, som har kostet Larry Nassar en dom på mellem 40 og 175 års fængsel, efter at han sidste år erklærede sig skyldig i syv anklager om overgreb.

Foto: KARIM JAAFAR Vis mere Foto: KARIM JAAFAR

Interviewet er lavet i forbindelse med de amerkanske gymnastik-mesterskaber, som er i gang i disse dage, hvor Biles er med.

Her fortæller hun, at hun føler sig svigtet af forbundet, som ikke formåede at beskytte hende og de mange hundrede gymnaster, som er blevet udnyttet af den tidligere landsholdslæge, som var ansat i forbundet i en årrække.

»Hvordan kan vi stole på dem? De tager nye mennesker ind hele tiden, og jeg er skeptisk, fordi folk, jeg har kendt har svigtet os,« siger Biles, som håber at forbundet har lært af sine fejl.

Men hun har sin tvivl:

Larry Nassar har fået en lang fængselsstraf. Foto: JEFF KOWALSKY Vis mere Larry Nassar har fået en lang fængselsstraf. Foto: JEFF KOWALSKY

»Når alt kommer til alt, så føles det som om, det er en tikkende bombe,« siger symnasten, som stadig går i terapi efter sexoverfaldene.

Simone Biles er en af de mest vindende gymnaster nogensinde. Ved OL i Rio i 2016 skrev hun historie, da hun vandt fire guldmedaljer.

Sidste år blev hun den første gymnast, der vandt VM-guld nummer fire i mangekamp. Ingen andre har vundet lige så mange VM-medaljer som Biles.

Hun er bare én af hundredvis af unge amerikanske gymnaster, der er stået frem og har fortalt om de sexovergreb, som Larry Nassar i en årrække foretog.