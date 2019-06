Dwyane Wade havde ikke forestillet sig det. Men alligevel poppede der negative og nærmest hadske beskeder op til ham.

'Det her er ikke en god måde at støtte sin søn på. Desværre har hans far svigtet ham,' lød en af dem.

Sådan citerede San Diego Gay & Lesbian News nogle af de hadske beskeder, som den amerikanske basketball-stjerne modtog tilbage i april.

Årsagen var, at Dwyane Wade på Instagram havde delt et billede af sin søn 11-årige søn og sin hustru, der deltog ved Miami Gay Pride, og det ville Dwyane Wade gerne bakke op om.

Dwayne Wade sammen med sin søn, Zion. Foto: Michael Reaves Vis mere Dwayne Wade sammen med sin søn, Zion. Foto: Michael Reaves

'We support each other with Pride,' skriver han til billedet på Instagram, som oversættes til, 'vi støtter hinanden med stolthed' - med et ordspil på, at de var til Pride.

Den negative kommentar øverst i artiklen var bare en af mange, som Dwyane Wade til sin store overraskelse efterfølgende kunne finde i sin indbakke og på sociale medier.

Det fortæller han i et interview med Variety.

»Det her er mit job som far. Jeg er meget urolig over de kommentarer, der kommer ved, at jeg støtter mine børn. Jeg gør det, enhver forældre skal gøre. Når du bringer børn ind i den her verden, bliver du uselvisk. Det er mit job at være deres rollemodel, at være deres stemme, at lade dem vide at de kan erobre verden,« siger Dwyane Wade.

Dwayne Wade på besøg i Det Hvide Hus i 2013 efter et mesterskab med Miami Heat. Han vandt også NBA i 2006 og 2012. Foto: LARRY DOWNING Vis mere Dwayne Wade på besøg i Det Hvide Hus i 2013 efter et mesterskab med Miami Heat. Han vandt også NBA i 2006 og 2012. Foto: LARRY DOWNING

Zion Wade var et par uger forinden deltagelsen ved LGBTQ-festivalen i Miami genstand for kommentarer på sociale medier om, at han skal være homoseksuel efter at have gået catwalk ved et modeshow og angiveligt skulle ønske at arbejde i modebranchen.

Dwyane Wade fortæller videre i interviewet, at det var vigtigt for ham at vise sin i dag 12-årige søn støtten på Instagram.

»Jeg taler ikke meget om det, for det er Zions historie. Jeg mener, at man som familie skal støtte hinanden. Det er vores job. Og mit job som far er at gøre deres liv lettere, støtte dem og stå bag dem i hvad end, de ønsker at gøre.«

Dwyane Wade har netop stoppet sin aktive karriere i NBA efter 16 sæsoner i ligaen. 14 af sæsonerne blev spillet hos Miami Heat, hvor han vandt NBA-mesterskabet tre gang. Han er blevet valgt som NBA All-Star 13 gange og vandt OL-guld i 2008 med USA.