En vanvittigt ophedet privat samtale mellem NBA-stjernen Kevin Durant og den amerikanske skuespiller Michael Rapaport er blevet offentliggjort, da Rapaport tirsdag nat dansk tid lagde screenshot fra sine private beskeder med superstjernen op på sin Twitter-profil.

'Jeg modtager trusler og modbydelige beskeder dagligt, men aldrig i mine vildeste drømme havde jeg troet, at Kevin Durant ville være iblandt dem,' skriver Michael Rapaport blandt andet i opslaget.

De voldsomme og meget grove private beskeder mellem de to startede allerede sidste år, da Michael Rapaport kritiserede et interview, som Kevin Durant gav til den amerikanske tv-kanal TNT. Det var efter hans hold, Brooklyn Nets, åbningskamp mod Durants tidligere holdkammerater fra Golden State Warriors, skriver engelske The Guardian.

Det fik Kevin Durant op i det røde felt, og han begyndte at tilsvine Michael Rapaports med et noget kreativt og voldsomt sprogbrug.

I receive threats and disgusting messages DAILY, but never in my wildest dreams did I think @KDTrey5 would be among them. The himself is now threatening me, bringing up my wife and wants to fight. This is supposed to be America’s sweetheart right? #ImDaRealMVP pic.twitter.com/l1VQfGMMRF — MichaelRapaport (@MichaelRapaport) March 30, 2021

Han begyndte at svine Michael Rapaports kone til og kaldte Rapaport selv for en 'bleg sædspisende kælling'.

'Alt, du gør, er at sutte p.. på mænd for at få opmærksomhed,' skrev 32-årige Kevin Durant i en af de efterfølgende beskeder.

Kevin Durant bekræftede, at beskederne fra ham var ægte, da han sagde undskyld til Michael Rapaport i et efterfølgende tweet.

Det er dog langtfra første gang, at NBA-stjernen har været i fokus for nedladende sprogbrug på de sociale medier.

Me and mike talk CRAZIER than this on the regular and today he’s pissed....My bad mike, damn!! — Kevin Durant (@KDTrey5) March 30, 2021

Han er tidligere blevet opdaget i at oprette falske profiler på Twitter for at forsvare sig selv mod kritik på det sociale medie.

»Jeg bruger Twitter til at interagere med mine fans. Jeg synes, det er god måde at interagere med dem på. Jeg har taget det lidt for langt denne gang. Det er, hvad der sker nogle gange, når jeg kommer ind i disse basketballdebatter om, hvad jeg virkelig elsker. Nemlig at spille basketball,« sagde Kevin Durant, efter han første gang blev opdaget i at skrive nedladende ting til folk på Twitter.

Kevin Durant risikerer at blive straffet for sine voldsomme beskeder. NBA tolererer nemlig ikke homofobisk retorik.

Den nu afdøde Kobe Bryant og LA Clippers-spilleren Rajon Rondo er begge blevet idømt bøder for homofobiske tilråb.

Superstjernen Kevin Durant har to år tilbage af sin fireårige aftale med Brooklyn Nets. Kontrakten har en værdi på over en milliard danske kroner.