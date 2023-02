Lyt til artiklen

Iført denimjakke, solbriller og en grøn tophue spankulerede han forbi hende og satte sig på sædet ved siden af.

Det tog lige et sekund, før det gik op for hende, hvem det var, der havde sat sig lige ved siden af.

Men da pigen fandt ud af det, kunne hun slet ikke holde sin begejstring tilbage.

Nu er 12-årige Gaias reaktion gået viralt. Se episoden længere nede.

Da hun var inde for at se basketballkampen mellem Golden State Warriors og Los Angeles Lakers, manglede superstjernen og den nye scoringsrekordindehaver i NBA LeBron James på banen.

Men den unge fan fik alligevel sit livs oplevelse.

LeBron James tog nemlig plads på tribunen – lige ved siden af Gaia.

Mens hendes bror ved siden af tog billeder af hende og superstjernen, holdt hun sig for munden i chok.

This young fan's reaction to sitting next to LeBron pic.twitter.com/z2Jpk1aerk — NBA (@NBA) February 12, 2023

»Jeg kigger op og ser LeBron James og tænker: 'Åh gud, den bedste spiller i historien sidder lige ved siden af mig.' Jeg flipper fuldstændigt ud. Jeg tænker, det er det bedste øjeblik i mit liv,« fortalte Gaia til ESPN ifølge CNN.

Den unge fan havde egentlig fået billetter til kampen i håb om, at LeBron James ville slå pointrekorden i netop den kamp, men den slog han allerede et par kampe forinden.

Efter kampen stillede basketstjernen så op til et billede med Gaia, der også fik en highfive af den levende legende.

På Instagram har opslaget med videoen og opslaget med billederne efter kampen fået 1,2 millioner likes hver.