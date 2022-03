NBA-stjernen Stephen Curry fik den tiårige Warriors-fan PJ O'Byrne til at bryde ud i tårer, og nu går videoen viralt.

I december havde den unge Curry-fan fået billetter i fødselsdagsgave til kampen mellem Golden State Warriors og Denver Nuggets, men på grund af corona, blev kampen udsat.

Det skriver TMZ Sports.

Mandag blev kampen så spillet i Denver, og PJ havde lavet et skilt med teksten 'Go Warriors! MVP Steph Curry', som hun havde med til kampen.

Hvad hun ikke vidste var, at Curry ikke var rejst med holdet til kampen, og da hun fandt ud af det, brød hun ud i tårer.

This young fan was upset Steph isn't playing tonight pic.twitter.com/ErINaQ2DcL — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) March 8, 2022

Torsdag skulle de to hold mødes igen, og her sørgerede Stephen Curry og Warriors for, at PJ fik billetter til kampen.

PJ sad på forreste række med det skilt, hun havde lavet til forrige kamp, og pludselig kom hendes idol mod hende.

PJ kunne ikke holde tårerne tilbage, men denne gang var det af glæde.

Curry kom hen og talte med den unge fan, og sørgede samtidig for, at hun fik set et brag af en kamp.

Han førte Golden State Warriors til en comeback-sejr over Denver Nuggets på 113-102.

»Det er, hvad NBA handler om. Vores fans betyder alt. Jeg fortalte hende, at jeg sætter pris på støtten og kærligheden. Jeg ved, at hun var ked af det i mandags, og det blev vi nødt til at gøre op for,« fortalte Curry efter kampen ifølge TMZ Sports.