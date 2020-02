Mikaela Shiffrin smadrer den ene rekord efter den anden og ventes at blive den med afstand mest vindende alpinist, hvis skader ikke sætter en stopper for hende.

Men selvom amerikaneren vader i succes, går hun lige nu igennem en meget svær tid.

Den 24-årige skistjerne delte i starten af ugen et tweet, hvor hun fortalte, at hendes far, Jeff Shiffrin, for nyligt er gået bort.

»Min familie er sønderknuste over det uventede tab af vores godhjertede, kærlige, omsorgsfulde, tålmodige, vidunderlige far. Vores bjerg, vores hav, vores solopgang, vores hjerte, vores sjæl, vores alt,« starter hun opslaget.

Shiffrin, der betegnes som verdens bedste kvindelige alpinist, har talt godt om sine forældre med og kærlighed gennem hele sin karriere. Både hendes mor og far var således også alpinister og har trofast været med på sidelinjen fra karrierens begyndelse.

»Han gav os så mange værdifulde råd, men frem for alt lærte han os den gyldne regel: Vær god, tænk først. Det er noget, jeg vil have med mig for evigt,« skriver hun videre og fortsætter:

»Han var det faste fundament i vores familie, og vi savner ham frygteligt. Fra bunden af mit hjerte - tak for at respektere min families privatliv, mens vi sørger i denne uforståelige og hårde tid.«

Det vides ikke, hvad der er årsagen til Jeff Shiffrins død, udover at det skete pludseligt.

Her ses Mikaela Shiffrin, efter hun så sent som den 26. januar kunne juble over en Wold Cup-sejr i kvindernes Super G-konkurrence. Foto: VASSIL DONEV Vis mere Her ses Mikaela Shiffrin, efter hun så sent som den 26. januar kunne juble over en Wold Cup-sejr i kvindernes Super G-konkurrence. Foto: VASSIL DONEV

Efterfølgende har et hav af hendes skikollegaer sendt støttende ord i Mikaela Shiffrins retning.

Mikaela Shiffrin har på trods af sine blot 24 år allerede vundet det meste.

Udover sindssyge 66 World Cup-sejre på cv'et har hun også vundet to Ol-guldmedaljer samt vundet VM gange.

Jeff Shiffrin arbejdede som anæstesilæge og var tilknyttet University of Colorado som professor. Han blev 65 år gammel.