Der var Michael Jordan, og så var der alle de andre.

Sådan har de fleste basketballspillere det i hvert fald, når snakken falder på, hvilken spiller der var den altdominerende faktor i NBA op gennem 80'erne og 90'erne. På nær den tidligere Detroit Pistons-kaptajn Isiah Thomas.

Det skriver det amerikanske medie The Washington Post.

I den stort tilrettelagte Netflix-dokumentarserie 'The Last Dance' om Michael Jordan og Chicago Bulls følger man den legendariske basketballspiller og holdkammeraterrne i 1997/98 – den sidste sæson med Chicago Bulls' altdominerende hold i NBA.

57-årige Michael Jordan. Foto: FRANCK FIFE

Her stilles der blandt andet skarpt på det anspændte forhold mellem holdene fra henholdsvis Chicago og Detroit, hvor de to altoverskyggende stjerner stod ansigt til ansigt med hinanden på banen adskillige gange.

Efterfølgende er Isiah Thomas blevet bedt om at rangere de fem bedste spillere, han har stået over for i løbet af karrieren, og her var der først plads til Michael Jordan et stykke nede på listen.

Store navne som Larry Bird, Magic Johnson og Kareem Abdul-Jabbar var alle tre bedre spillere end Michael Jordan ifølge Thomas.

»Når man taler om Jordan og hans hold i 80'erne, så var det jo ikke noget vildt succesfuldt hold. Det var det bare ikke. Når man taler om deres dominans, så var det jo i 90'erne, de dominerede ligaen,« fortæller han og fortsætter:

Isiah Thomas i Detroit Pistons-tiden. Foto: MICHAEL E. SAMOJEDEN

»Det, der adskilte Jordan fra os andre, var, at han var den første til at vinde tre gange i træk, men han gjorde det ikke mod folk som Magic Johnson, Larry Bird eller Julius 'Dr. J.' Erving.«

I dokumentaren ser man ligeledes Michael Jordan kommentere forholdet til Detroit Pistons-stjernen, da han bliver konfronteret med et videoklip af Isiah Thomas.

»Du kan vise mig alt det, du vil, men du kan slet ikke overbevise mig om, at han ikke var et røvhul,« lyder det fra Bulls-legenden.

Det menes, at Michael Jordan er god for over 14 milliarder kroner, og han skulle efter sigende have sagt nej til næsten 700 millioner kroner for to timers 'arbejde'.