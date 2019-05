Basketballstjernen Klay Thompson er lige nu godt på vej mod sin fjerde NBA-titel med sit hold Golden State Warriors.

Derfor så torsdagens pressemøde da også ud til at blive blot endnu en af slagsen for den amerikanske shootinguard.

Men pludselig kunne en journalist fortælle ham, at han ikke er kommet med på årets hold.

Det så bestemt ikke ud til at falde i god jord hos Klay Thompson, der med den besked ifølge mediet San Francisco Chronicle går glip af godt 200 millioner danske kroner.

Klay Thompson learns he didn’t make All-NBA (“Oh I didn’t?”) and is clearly a little ticked (it affects his next contract): “When you go to five straight Finals, it takes more than a couple All-NBA guys...Do I think there are that many guards better than me? No.” pic.twitter.com/bW5DiBavo1 — Anthony Slater (@anthonyVslater) 23. maj 2019

For selvom den 29-årige stjerne er fast starter for det så altdominerende Golden State-hold og regnes for at være en af ligaens bedste skytter, så ville en plads på et af årets hold have gjort lidt af en forskel rent økonomisk.

Udvælgelsen har ifølge det amerikanske medie nemlig stor betydning for, hvor meget han kan tjene, når han efter denne sæson kan kalde sig for ‘free agent’ og skal forhandle en ny kontrakt på plads med Warriors eller et andet hold.

Kommer man på årets første-, andet,- eller tredjehold har man nemlig ret til en løn, der maksimalt svarer til 35 procent af et holds lønloft.

Men er man, som Klay Thompson, ikke blevet udvalgt, kan man maksimalt kræve, det der svarer til 30 procent.

Da han skulle svare på journalistens spørgsmål, så han derfor også ret så misfornøjet ud.

»Kom jeg ikke med? Det er ok. Jeg vil hellere vinde mesterskabet end at komme på tredjeholdet på sæsonens hold. Så det er ok,« sagde han lettere misfornøjet, inden han tilføjede:

»Om jeg synes, der er mange guards, der er bedre end mig? Nej,« lød det kontant.

Ifølge San Francisco Chronicle er det en forskel, der betyder, at den amerikanske superstjerne nu går glip af en femårig kontrakt til en værdi af 1,47 milliarder kroner.

Foto: LARRY W. SMITH Vis mere Foto: LARRY W. SMITH

I stedet må han “nøjes” med 1,27 milliarder eller hvad der svarer til lidt over 250 millioner kroner om året.

Men mon ikke Klay Thompson lige og lige kan få mad på bordet alligevel.

Golden State Warriors, der udover Klay Thompson også har stjerner som Stephen Curry og Kevin Durant på holdkortet, er i deres femte NBA-finale i træk.

De møder vinderen af opgøret mellem Milwaukee Bucks og Toronto Raptors.