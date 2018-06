Det er en skæbnesvanger dag for den irske MMA-stjerne Conor McGregor, som om få timer skal for retten i New York.

Han er sigtet for vold og hærværk, efter han i april blandt andet kastede en sækkevogn efter sin russiske rival Khabib Nurmagomedov og smadrede ruden på en bus med en række atleter.

Sækkevognen ramte ikke rivalen, men sårede i stedet to andre MMA-fightere, Michael Chiesa og Ray Borg, der sad inde i bussen og blev ramt af glassplinterne.

Conor McGregor forlader retten i Brooklyn i New York. Foto: BRENDAN MCDERMID Vis mere Conor McGregor forlader retten i Brooklyn i New York. Foto: BRENDAN MCDERMID

Begge fightere måtte melde afbud til deres kamp senere på ugen, efter den ene havde fået en flænge i panden, og den anden havde fået en øjenskade.

Den 29-årige MMA-stjerne meldte sig selv til politiet og blev efter et indledende retsmøde løsladt på kaution på 50.000 dollars.

To måneder senere skal han igen stå overfor en dommer i New York, der skal afgøre, hvad der skal ske i sagen.

Conor McGregor er sammen med sin advokat i retten i Brooklyn. Foto: POOL Vis mere Conor McGregor er sammen med sin advokat i retten i Brooklyn. Foto: POOL

Den anerkendte amerikanske retsadvokat Bob Latham forventer dog ikke, at sagen endegyldigt bliver afgjort i dag, ligesom han heller ikke forventer, at Conor McGregor i sidste ende bliver sat bag lås og slå.

»Jeg forventer en ‘plea deal’, (en aftale, hvor parterne forhandler sig frem til en reduceret straf, red.), der vil undgå fængselsstraf,« siger Bob Latham til mediet MMA Weekly og tilføjer:

»Du har en mand, der har råd til at betale erstatning. Du vil have ham til at vise lidt samfundsmæssig anger, så han måske vil kunne få samfundstjeneste... Jeg tvivler på, at han får fængselsstraf.«

Conor McGregor var den første fighter nogensinde til at holde to UFC-titler på samme tid. Foto: Steve Marcus Vis mere Conor McGregor var den første fighter nogensinde til at holde to UFC-titler på samme tid. Foto: Steve Marcus

Det er ikke første gang, at skandalesagerne ruller, og Conor McGregor kommer i mediernes søgelys for sin ageren udenfor buret.

For to år siden gik det helt galt til et pressemøde i Las Vegas, da han og modstanderen Nate Diaz kylede flasker og dåser gennem lokalet i et forsøg på at ramme hinanden.

Det kostede McGregor en bøde på 25.000 dollars og 25 timers samfundstjeneste.

Året efter mistede han igen besindelsen til MMA-stævnet Bellator 187 i Dublin, da han først gik amok på kampleder Marc Goddard og senere kvitterede en 'official', der forsøgte at få ham ud af buret, med en lussing.

Madness in Dublin thanks to @TheNotoriousMMA!!! DO NOT miss #Bellator187 TONIGHT on @spike 9/8c pic.twitter.com/BGWcOBDvFb — Bellator MMA (@BellatorMMA) November 10, 2017

Conor McGregor er tidligere fjervægtsmester og letvægtsmester i verdens største MMA-organisation, Ultimate Fighting Championship (UFC).

Han blev dog frataget mesterskabsbælterne, fordi han ikke forsvarede dem i tide, men i stedet skiftede sportsgren kortvarigt og tog en lukrativ kamp i bokseregi mod bokselegenden Floyd Mayweather.

UFC-præsident, Dana White, har ved flere lejligheder sagt, at han vil sammensætte storkampen mellem Conor McGregor og Khabib Nurmagomedov, der siden har vundet irerens letvægtstitel i UFC.

Der har i langt tid været ondt blod mellem de to fightere.

Det kulminerede i april, da Khabib Nurmagomedov havde opført sig truende overfor Conor McGregors ven og træningsmakker Artem Lobov.

Conor McGregor rejste herefter fra Irland til New York for at få ram på Khabib Nurmagomedov, der førte til hændelsen med sækkevognen og sigtelserne for vold og hærværk.