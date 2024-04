En Superligatræner og en OL-guldvinder samlet i en ny helt sportsgren.

Jo, jo, den er god nok, for både FC Midtjylland-træner Thomas Thomasberg og den tidligere håndboldstjerne Kasper Søndergaard, der nu er assistent i Skjern Håndbold, gør sig til på en padel-bane.

Endda som makkere fra tid til anden.

Thomasberg er foruden sin travle hverdag som træner for en af Danmarks bedste klubber også blandt en af Danmarks bedre padelspillere.

Thomasberg danner blandt andet makker med Kasper Søndergaard, den tidligere landsholdsstjerne. Foto: Foto: Padel 7500 Vis mere Thomasberg danner blandt andet makker med Kasper Søndergaard, den tidligere landsholdsstjerne. Foto: Foto: Padel 7500

I øjeblikket er Thomasberg rangeret som nummer 114 i Danmark på Dansk Padel Forbunds rangliste, der tæller langt over 10.000 spillere.

For Thomasberg er det blevet et frirum, siden han blev introduceret til det for snart fem år siden. I dag er han desuden medejer af et padelcenter i Holstebro.

»Jeg blev grebet af det med det samme. Det er bare pissesjovt. Det rammer ned i en idrætsgren, hvor den fysiske del betyder lidt mindre. Du bliver nemmere sat på en fodboldbane, når man kommer op i årene. De fleste kan være med her,« siger han til B.T. og fortsætter:

»Det kommer jeg til at spille resten af mit liv - eller så længe jeg kan. Nu når jeg er medejer, kan jeg jo se, at det er alle aldre, der kommer i centret. Det er en idrætsgren, der samler på kryds og tværs af alder og køn. Det er noget socialt, som jeg tror, mange kan dyrke,« siger han.

Det var i Randers-tiden, at han første gang fik øje for padel. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Det var i Randers-tiden, at han første gang fik øje for padel. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Thomasberg har været et del af et hold, der har spillet i landets bedste række Lunarligaen, men her blev modstanden for god.

Nu spiller hans hold i 1. division, hvor der højt sandsynligt venter oprykningskampe. Her er han en del af en gruppe, der blandt andet tæller flere tidligere håndboldspillere som Jan Paulsen, Jacob Thoustrup, Søren Nørgaard, Anders Eggert og Kasper Søndergaard.

»Det er en håndboldgruppe, jeg er kommet ind i. Og det er det fede ved padel. Der opstår mange venskaber på kryds og tværs. Kasper og jeg har matchet meget godt og konkurreret, men jeg har nok spillet lidt mere med Søren Nørgaard.«

»Vi vil vinde for enhver pris, man kan se, det er gamle idrætsfolk, når vi løber og spiller. Og så kan jeg kende noget af det, jeg havde fra omklædningsrummet som spiller. Her kan vi tale om, hvor gode vi er og at det selvfølgelig er de andres skyld, hvis vi taber,« griner Thomasberg.

Thomasberg og Claus Steinlein. Muligvis i dialog om en padelkamp. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Thomasberg og Claus Steinlein. Muligvis i dialog om en padelkamp. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

TI øjeblikket er FCM-træneren i fuld gang med en intens guldduel i Superligaen, hvor han og Midtjylland søndag står overfor FCK i en stort brag på hjemmebane.

Uden at gå på kompromis med sit arbejde prøver han få så mange padeltimer ind i sin hverdag som muligt.

»Det er heldigvis blevet en familieting hjemme hos os. Min kone og søn spiller meget. Og når man har børn, der er lidt ældre, er der mere frihed. Det er noget, jeg prioriterer højt. Det giver mig et frirum til at tanke energi både fysisk og mentalt. To-tre gange om ugen kommer jeg afsted.«

På arbejdspladsen i Midtjylland er der også godt gang i padelsnakken, hvor FCM-cheferne Claus Steinlein og Svend Graversen spiller med sammen med trænerne Niels Lodberg og Lasse Heinze.

»Vi er lidt på forskellige niveauer, men vi får nogle ret gode kampe ud af det. Og så kan man drille hinanden efterfølgende.«

Jeg ved godt, det er dine chefer, men hvordan er niveauet hos Steinlein og Graversen?

»Uden at jeg skal lyde blæret, så er jeg er den bedste, men vi får gode kampe. Svend er jo gammel tennisspiller.«

Lørdag aften skal Thomasberg spille et par timers padel. Søndag venter så braget mod FCK i Superligaen.

