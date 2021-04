Et nyt sammensat landshold repræsenterer Danmark ved VM i curling for herrer, som begynder fredag.

Ikke meget er, som det plejer ved VM i curling for herrer, som begynder fredag i Canada.

Hverken verdensmesterskaberne i sig selv eller det danske landshold.

Det er således et helt nyt sammensat mandskab, der repræsenterer Danmark ved VM, der er det første, som bliver afholdt efter coronapandemiens udbrud.

Af samme grund har alle, fra det øjeblik de steg ud af flyene, været isoleret i en coronaboble, der skal holde smitten ude og spillerne inde.

- Vi måtte ikke engang gå hen i en kiosk i lufthavnen og købe en flaske vand. Det var bare direkte til hotellet og ind på værelserne, siger den danske skipper, Mads Nørgaard Rasmussen.

Først efter fem dage kunne danskerne få lov til at mærke isen i Markin MacPhail Centre i Calgary, hvor VM spilles. Derfor har det også været svært for alvor at få finjusteret spillet op til åbningskampen fredag mod Norge.

- Jeg vil sige, jeg er glad for, der er et godt tv på værelset, siger landstræner Kenneth Rifbjerg Hertsdahl muntert.

- De første dage kunne vi ikke lave så meget, da vi heller ikke måtte være samlet som hold, men vi har gjort, hvad vi kunne, for at holde gejsten oppe.

Danskerne har til gengæld kunnet træne godt igennem op til afgang hjemme i Danmark.

Curling på klubplan er således fortsat lukket grundet coronarestriktionerne, så landsholdstruppen - der ikke tidligere har spillet sammen som ét hold - har kunnet bruge deres energi på at lære hinanden bedre at kende både på og uden for isen.

- Vi har trænet røven ud af bukserne for at sige det mildt. Jeg har brugt seks timer i hallen seks ud af syv dage hver uge, siger Mads Nørgaard Rasmussen, som er med ved et VM for første gang.

- Vi er sultne, og vi kommer til at kæmpe, mens vi er her, og vise, at vi godt kan være med på det her niveau.

De seks bedste nationer ved VM får en billet til næste års vinter-OL i Beijing. Men selv om kvalifikation til vinterlegene er den store drøm ved VM for både den danske skipper og landstræner, så er det ikke et succeskriterium.

- En top-8-placering vil være godt, og så kan vi måske på de gode dage drille de allerbedste, siger Kenneth Rifbjerg Hertsdahl.

Mads Nørgaard Rasmussen stemmer i.

- Det er realistisk at gå efter en ottendeplads, og alt der kommer ud over det vil være luksus, siger han.

14 lande deltager ved VM. Alle møder alle én gang, hvorefter de seks bedste hold går videre til knockoutkampe. Finalen spilles 11. april.

Ud over Mads Nørgaard Rasmussen består det danske hold af Mikkel Krause (viceskipper), Tobias Thune, Kasper Wiksten og Oliver Søe.

