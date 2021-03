Der er en urolig stemning blandt hesteejere i det nordjyske.

Mandag oplyste Dansk Rideforbund, at den aggressive hesteherpes var blevet fundet i to hestebesætninger i Danmark.

Det sted, der er værst ramt af den smitsomme virus, er et hestestutteri i Thy. Her har virussen indtil videre kostet fire heste livet.

Smitten kan være kommet til landet med danskere, der er kommet hjem fra stævner i Spanien i henholdsvis Valencia og Vejer de la Frontera. Danskerne rejste tidligere på måneden ned for at konkurrere, men det satte den farlige virus altså en brat stopper for.

Dansk Rideforbund oplyste, at hestebesætningerne, der var kommet hjem fra stævnerne, var gået i karantæne og ikke kunne smitte andre heste i Danmark. Men efter smitteudbrudet i Thy frygter Ib Kirk det værste. Han ejer hingstestationen Katrinelund på Mors, der ikke er langt fra det smitteramte stutteri.

»Det er tæt på, så vi bliver nervøse. Jeg frygter det rigtig meget. For os, som lever af heste, ville det være fatalt at få det inden døre,« siger Ib Kirk i et interview med TV 2.

Han lever blandt andet af at befrugte heste udefra, og Ib Kirk og hans personale tager derfor alle deres forholdsregler.

I øjeblikket får de kun heste ind fra lukkede besætninger, og Ib Kirk henstiller samtidig, at alle får tilsendt sæd i denne tid. Så undgår hestene den fysiske kontakt.

At virussen er yderst farlig for hestene, kan blandt andet Kirsten Truelsen skrive under på.

»Virussen går i hjernen på dem. Den forsøgte at løbe, men kravlede i stedet rundt, fordi den ikke kan gå på grund af sygdommen. Den fik smadret ind i en masse ting og sig selv, og det var så voldsomt, at den til sidst måtte aflives,« forklarede hun til B.T. om den voldsomme oplevelse med en smittet hest.

Hun var sammen med familien fanget med ni heste i virusmareridtet i Valencia, hvor hun mandag fik den glædelig nyhed, at hun nu kunne vende hjem til Danmark.

Nu er den aggressive herpesvirus kommet til Danmark, og derfor håber Ib Kirk, at alle med kontakt til heste i området i Nordjylland er ekstra opmærksomme i øjeblikket.

»Jeg vil gerne appellere til alle hestefolk, at vi står sammen nu om at få den inddæmmet og passer på, at den ikke spreder sig i vildskab,« siger han til TV 2.