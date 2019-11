Hun var et af de helt store talenter. Men for Mary Cain udviklede drømmen sig til et sandt mareridt.

»Jeg blev følelsesmæssigt og fysisk misbrugt af et system, der var skabt af Alberto og godkendt af Nike.«

Sådan fortæller den amerikanske løber til New York Times.

Som teenager var hun en af de hurtigste kvinder i USA, og der blev lagt mærke til hende. Da hun var 16 år, blev hun tilbudt en plads hos Nike’s Oregon Project, som var ledet af Alberto Salazar.

Mary Cains store drøm endte som et mareridt. Foto: VALERY HACHE Vis mere Mary Cains store drøm endte som et mareridt. Foto: VALERY HACHE

Med drømme om at komme med til OL, takkede Mary Cain ja, men virkeligheden var ikke, som hun troede, fortæller hun. For meget hurtigt kom der et stort fokus på hendes vægt.

»Alberto forsøgte hele tiden at få mig til at tabe mig. Han skabte et drømmescenarie, der hed 52 kilo, han vejede mig foran mine holdkammerater og ydmyge mig offentligt, hvis jeg ikke havde den rigtige vægt. Han ville give mig p-piller og andre stoffer for at tabe mig - ting der ikke var tilladt i løb. Jeg løb elendigt,« fortæller Mary Cain.

At vægt betyder noget i sport, vidste hun godt, men det blev så voldsomt, at hun ikke havde menstruation i tre år, og hun brækkede i løbet af sin tid hos Nike fem knogler, fordi de ikke var stærke nok.

Og til at starte med turde hun ikke sige fra. Det fik konsekvenser.

Vis dette opslag på Instagram London DL Et opslag delt af Mary Cain (@runmarycain) den 9. Dec, 2013 kl. 5.15 PST

»Jeg følte mig så bange, alene og fanget. Jeg begyndte at få selvmordstanker. Jeg begyndte at skære i mig selv. Nogle så det, men der var ingen, der gjorde noget,« fortæller den i dag 23-årige Mary Cain.

Vendepunktet kom i 2015, hvor hun - igen - ikke klarede sig særligt godt i et løb, og det fik Alberto Salazar til at skælde hende ud foran resten af holdet. Han sagde blandt andet, at Mary Cain havde taget på - det kunne han se.

Går du med svære tanker? Så hjælper det at tale med nogen. Herhjemme findes der flere gratis rådgivningsmuligheder. Eksempelvis foreningen SIND. Ring 70 23 27 50 og få hjælp. Åbningstiden er klokken 11-22 mandag til fredag og klokken 17-22 om søndagen. Kilde: sind.dk

»Det var den aften, jeg fortalte holdet, jeg skar i mig selv. De ville bare i seng. Der ramte det mig, at det her system var sygt. Da jeg endelig sagde det til mine forældre, var de rystede og bookede det første fly hjem. Jeg prøvede ikke engang at nå med til OL, jeg prøvede bare at overleve. Jeg forlod holdet,« fortæller den amerikanske løber.

New York Times har været i kontakt med Alberto Salazar, der i en e-mail benægter flere af Mary Cains påstande. Han skriver, at han altid gik op i hendes helbred.