‘Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har konkurreret i Danmark.’

Sådan lyder det fra den danske sejler Rasmus Køstner, der lyser op og smiler, når snakken falder på SailGP i hjemlandet.

Til september kommer verdens største kapsejlads nemlig til København, hvor Danmark sammen med seks andre nationer med vild fart i båden skal dyste om sejren.

»Det bliver helt vildt. Det bliver virkelig en stor oplevelse. Det er meget sjældent som professionel sejler, at man får lov til at konkurrere i Danmark, og jeg tror, det godt kan være der, hvor tændstikken ryger på bålet,« siger Rasmus Køstner, der er en del af det danske SailGP-mandskab, til B.T.

Sæson to af SailGP blev i weekenden sat i gang i den australske by Sydney. Foto: David Gray/SailGP Vis mere Sæson to af SailGP blev i weekenden sat i gang i den australske by Sydney. Foto: David Gray/SailGP

Og bålet skal tændes, hvis man spørger de danske stjerner.

I weekenden fik de debut i anden sæson af SailGP, da de på vandet i Sydney gjorde god figur på trods af en kort forberedelsestid.

Nu håber de, at det store løb kan være med til for alvor at vække danskerne hjemme i stuerne.

»Sejlsport har altid været noget, der foregår en time fra land, og så ser man det hver fjerde år, når der er OL. Ellers ser man det ikke. Jeg håber på, at vi med det her event i København kan være med til, at folk faktisk gider at tænde for tv’et og sidde og se en båd sejle 100 kilometer i timen tæt på de andre,« siger Danmarks rorsmand, Nicolai Sehested.

Danmarks rorsmand, Nicolai Sehested. Foto: Ugo Fonolla/SailGP Vis mere Danmarks rorsmand, Nicolai Sehested. Foto: Ugo Fonolla/SailGP

Netop de vilde både, der kan nå en nærmest uforklarlig fart på vandet, kan være med til at fange danskernes interesse – også dem, der ikke umiddelbart er stor fan af sejlsport.

Det mener Rasmus Køstner, der på Danmarks hold har rollen som ‘flight controller’.

»Når man ser de her både her, så fornemmer man virkelig, at det er en potent sejlmaskine, som ikke ligner noget andet, man har set. Det er næsten uforklarligt, at den kan sejle så hurtigt og nærmest ikke røre vandet,« siger han og fortsætter:

»Det er ret utroligt, og det glæder jeg mig til, at vi kan få til København, og vi kan vise til almindelige mennesker. Jeg er helt sikker på, at der er nogen, som kommer til at få en oplevelse af at stå og se på noget, som de synes, er fedt.«

Men midt i alle forhåbningerne og glæden over at skulle konkurrere i hjemlandet, er der også en rorsmand, der står over for lidt af en opgave.

Han skal nemlig sørge for, at de danske stjerner på trods af hjemmebanen holder fokus på jobbet i båden.

»Det bliver nok også stressende, fordi der går rigtig meget fokus fra at sejle til alt muligt andet, fordi vi hele tiden skal skabe noget og forsøge at gøre det til noget stort. Der skal vi prøve at gøre os umage, så vi stadigvæk fokuserer på at levere de sportslige resultater. Det er trods alt det vigtigste,« fastslår Nicolai Sehested.

SailGP sejles i Sydney, San Francisco, New York og Cowes (England, red.), inden det 11.-12. september gæster København.